高耀潔紐約逝世享年95歲　揭露河南血禍被譽｢民間抗愛滋第一人｣

《紐約時報》10日報道，被譽為「中國民間抗愛滋病第一人」的中國醫生高耀潔當天在紐約的家中去世，享年95歲。高耀潔是揭露河南省農村1990年代因不規範採血而導致愛滋病蔓延的「吹哨人」，成功讓這場事件受到社會重視，進而避免更大的災禍蔓延。



被譽為「中國民間抗愛滋病第一人」的中國醫生高耀潔。（網絡圖片）

根據資料，高耀潔1954年從河南大學醫學院畢業，成為婦產科醫生。在文革期間，高耀潔因為「出身不好」受到批鬥、毆打，身體嚴重受損，一度自殺但被鄰居救下。

在文革結束後，高耀潔被調派到河南省中醫學院第一附屬醫院工作，在那裏她將工作重點轉移到女性絨毛膜癌症的治療方面。此後多年，高耀潔接收治療惡性滋養細胞腫瘤病人500多例，治癒率在90%以上。其後高耀潔在1990年退休。

退休後揭露河南「血禍」

高耀潔退休後因一次偶然的機會接觸到愛滋病患者。在1996年高耀潔被邀請參加一次會診，過程中她發現女病人患有愛滋病，但女病人的家人都沒有攜帶愛滋病病毒。在追查下，高耀潔驚訝地發現女病人是因手術後輸血，在醫院內感染愛滋病病毒。她認為，如果醫院的血庫都受到感染，那麼一定會有更多的受害者，因此她便開始追查愛滋病病源與醫院血庫被污染的真相。

經過在河南各地農村義診調查後，高耀潔發現河南的「血漿經濟」是導致愛滋病病毒擴散的罪魁禍首。「血漿經濟」是指在90年代時，因血液製品在國內外都屬於稀缺商品，河南等內地的省份便開始引進國外技術和設備，興建血液製品生產企業，並且鼓勵當地的農民以賣血致富。由於當時河南這一人口大省有許多年收入在一千元（人民幣，下同）以下的貧困農民，但賣一次血可獲得40至80元的營養費，令許多農民誤以為賣血是最快、最直接的賺錢方式。當時河南更一度出現「賣血村」，全村人以賣血為生。

不過，當時的採血站為節省成本，在抽血前都不做病毒檢測，加上使用簡單的提取血漿方法，即將所抽的同型血混合在一起，用離心機分層提取血漿，再將已經混合的紅血球，加上生理鹽水，重新輸回賣血者體內，以預防貧血。這種方法令愛滋病病毒在賣血者群體中快速傳播，甚至連醫院的血庫也受到了病毒的污染。

被譽為「中國民間抗愛滋病第一人」的中國醫生高耀潔。（網絡圖片）

自費印發預防愛滋病資料和書籍

高耀潔發現「血漿經濟」的禍害之後，立即通知河南省的有關官員，可是當地的官員卻試圖掩飾事件。其後高耀潔決定公開事件，她不但揭發「血漿經濟」導致河南出現許多的「愛滋村」，還自費印發預防愛滋病資料和書籍，並援助愛滋感染者和愛滋孤兒。

多年來，高耀潔發放超過120萬份預防愛滋病的宣傳單，並編寫了7本有關防治愛滋病的書籍，被外界界譽為「中國民間防愛滋病第一人」。為保護和記錄她所了解的中國愛滋病疫情及病人資料，高耀潔在2009年出走美國，並在美國繼續寫書揭露真相，為中國的貧困愛滋病患者發聲。

高耀潔多年來的堅持得到外界的一致肯定，曾獲得全球健康理事會頒發的「喬納森·曼森健康與人權獎」等多項國際獎項，2002年美國《時代》雜誌將她評為「亞洲英雄」；2003年又獲得有「亞洲諾貝爾獎」之稱的拉蒙‧麥格塞塞獎，獲選2003年央視「感動中國」年度人物；2007年獲世界婦女權利組織「生命之音」頒發全球女性領袖獎。