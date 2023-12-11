周恩來堂侄周爾鎏病逝享年94歲　被周恩來夫婦扶養長大

據《新京報》報道，周恩來堂侄，南開大學周恩來研究中心顧問、離休幹部周爾鎏因病醫治無效，於2023年12月6日11時50分在上海華東醫院逝世，享年94歲。



母親早逝父親失蹤後 獲周恩來夫婦撫養

《今晚報》今年11月報道周爾鎏的平生，1929年週爾鎏出生於上海，是周家長孫。周爾鎏出生不久後，其母親就因病過世，他由祖母撫養。後來父親周恩霔再婚，祖母便回了老家。幾年後，父親和繼母相繼離開上海，留下周爾鎏獨自就讀中學。與父親失去聯絡後，周爾鎏一直過著流浪生活。直到1946年，周恩來託人找到他，並要他前往上海見面。

周爾鎏稱呼周恩來和鄧穎超為「七爸」、「七媽」，沒有子女的周恩來夫婦也將周爾鎏當成自己的孩子關愛，並供養他讀書升學。

叔侄關係鮮少被人知曉

1949年周爾鎏從職業中學畢業後報名參軍，在南京進入第二野戰軍軍事政治大學。新中國成立後，周恩來出任總理。周爾鎏從未向任何人透露自己與總理的關係，叔侄兩人一直保持書信聯繫。

1954年周爾鎏參加高考，以西南地區總分第一的成績，考入南開大學。周恩來得知後很高興，南開也是他的母校。在南開大學，亦鮮少有人知道他們的關係。

1960年10月，周爾鎏訂婚時與鄧穎超合影。（資料圖）

1960年，周爾鎏在北京訂婚，周恩來因工作繁忙未能到場，鄧穎超代表前來。事後，周恩來告訴周爾鎏，「現在是困難時期。你們將來結婚，我不贊成舉行儀式，也不必買糖果。到時候我就送一罐花生米給你們當結婚禮物。」周爾鎏認為這是周恩來教育後輩要與群眾同甘共苦。

1961年，周爾鎏於南開大學外文係畢業，後到北京工作。改革開放初期周爾鎏夫婦被派往中國駐英國大使館工作。其後又擔任中國社會發展研究中心主任、北京大學副校長、中國駐英國大使館文化參贊、南開大學周恩來研究中心顧問、經濟學院教授，以及中聯部、對外文委司級職務等。1994年12月退休。

周爾鎏著作《我的七爸周恩來》。（百度百科）

2015年，由周爾鎏撰寫的著作《我的七爸周恩來》，由中央文獻出版社出版。書中，他回憶了在中南海與周恩來、鄧穎超的多次談話。當年接受內媒訪問時，周爾鎏表示，很少有人知道他與周恩來的關係。周恩來會教他如何應對複雜局面，給予工作指導，還會考他英文等方面的功課。