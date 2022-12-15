2022港澳台愛心頒獎禮落幕　周恩來姪女周秉德成第100位獲獎楷模

由港澳臺灣慈善基金會愛心獎主辦，鳳凰衛視協辦及制作，北京東西方慈善論壇、香港陳守仁基金會、許曉暉紀念基金、臺灣吳修齊公益基金會、吳俊傑公益基金會、現代財經基金會、臺北科技大學校友總會協辦的「第17屆‧2022愛心獎頒獎典禮」，日前在香港主會場鳳凰衛視大埔總部、北京鳳凰中心分會場同步舉行。

本屆得獎人包括：內地周秉德、陳一丹、邢戎；香港康典、蔣麗萍；臺灣陳進財、陳奇峯；新加坡卓順發，涵蓋社會慈善團體領袖、愛心企業家，以及公益慈善事業引領者、先行者等，他們皆在各自的領域奉行公益、揮灑大愛。



愛心獎於2006年由港澳臺灣慈善基金會創會主席林添茂創立，自香港啟航，甄選範圍延伸至全球華人地區，是融合海峽兩岸暨港澳以至全球華人的公益慈善獎項，獎金逐年增加，本屆更提升至每位得獎人17萬美金，獎金全額用於參選地區公益慈善，讓更多弱勢族群受惠。

愛心獎終選委員會主席梁愛詩在頒獎禮致辭中高度肯定愛心獎的貢獻，她說：「愛心獎自2006年創辦以來，每曆經五年就飛躍式蛻變，無論是慈善公益領域、參選人涵蓋地區、得獎人認受性、獎金金額等皆層遞式倍增。得獎人都是名聞遐邇、眾望所歸的大慈善家。」

鳳凰衛視董事局主席兼行政總裁徐威在致辭中表示，鳳凰衛視有幸與愛心獎團隊及各界人士相攜而行，與全球華人守望相助，與有榮焉。「未來，鳳凰衛視將繼續秉持公益初心，以覆蓋全球的全媒體平臺、銳意創新的傳播方式，禮贊華人慈善、廣布無疆大愛，令愛心與溫暖綿延不絕，照拂海內外華人世界。」

本屆得獎人，騰訊主要創始人之一、騰訊公益慈善基金會發起人陳一丹，被譽為「中國互聯網公益第一人」，他在發表獲獎感言時表達感恩之情，認為正是通過互聯網的公益平臺，可以連接更多的人，讓愛心匯聚，讓善行成果，「這是科技給社會帶來的正向推動，特別是中國互聯網公益在世界上取得了獨特而矚目的成就，值得我們每一個華人為之自豪。」

中新社原副社長、北京大鸞翔宇慈善基金會創始會長周秉德成為愛心獎的第100位得獎人，身為周恩來總理的姪女，她的心願就是秉承周總理「懷慈善之恒心，獻福祉於民眾」的使命，助學濟困，如鸞鳥般將大愛播撒人間。

北師大中國公益研究院院長王振耀(右)、北京海鷹脊柱健康公益基金會理事長劉海鷹(左)為周秉德頒獎

香港金融界老將康典，2001年香港慈善機構桂馨基金會創辦人、2008年北京桂馨慈善基金會發起人，自上世紀90年代起，借公益慈善的力量改善鄉村兒童教育環境，實現教育公平和可持續發展。康典發表獲獎感言時，特別提到曾親身去到地震後的北川中學廢墟，看見高山上滾下來的石頭比房子都大，農村老師為保護學生犧牲自己的舉動令人震動，說到此處，康典情緒激動，現場觀眾也深受感染，無不動容。

因早年從事演藝事業頗受港人熟知的蔣麗萍，自小受父親、香港慈善工業家蔣震積極為善及愛國情懷熏陶，創立「愛基金」，親身走訪內地十八省市，主力開展關愛兒童及老人的服務。她在獲獎感言中提到疫情時期最需要愛心的傳遞，所以她也帶領志同道合者建立了「疫有祝福」，從經濟和心靈上幫助了接近2000個香港草根基層家庭，讓他們對人生有盼望，永不放棄。

其他得獎人還包括來自臺灣地區的陳進財，長穩社福慈善基金會創辦人，他領導的半導體企業重視永續經營、致力節能減碳及減廢創新，並積極貢獻社會，透過公益及資源傳遞，關懷弱勢。罹患小兒麻痹的身障醫師陳奇峯，渡人渡己，從事社會公益服務25年，令十多萬戶殘疾家庭受惠；他在頒獎禮上特別感謝並肩奮鬥、同患小兒麻痹的太太，在臺下的陳太泣不成聲，現場觀眾亦眼含熱淚，場面感人。

在新加坡無人不知的「家具大王」卓順發，曾獲《福布斯亞洲》雜志評選為亞洲慈善英雄，他希望出力推廣讓新加坡成為愛心獎在東南亞發揚光大的樞紐，他還當場表示將個人17萬獎金捐回主辦機構作慈善推廣用途。還有來自內地的得獎人邢戎，放棄國外高薪職位，回國創辦公益基金會，接棒原來由美國基金會主理的孤殘兒童公益事業，實現「中國人照顧自己的孤殘兒童」的心願。

本屆愛心獎頒獎典禮邀請到愛心獎終選委員會主席、香港特區律政司前司長梁愛詩，香港特區民政及青年事務局局長麥美娟，全國人大常委會香港基本法委員會副主任譚惠珠，北京師範大學中國公益研究院院長王振耀，鳳凰衛視董事局主席兼行政總裁徐威，港澳臺灣慈善基金會主席王茂林，陳守仁基金會創辦人陳守仁等嘉賓出席，攜手傳揚愛心。

自2017年開始，愛心獎頒獎典禮由鳳凰衛視協辦及制作播出。本屆典禮中，鳳凰衛視香港主會場主持人饒祥以、黃橙子、薑聲揚，以及北京分會場主持人田川聲情並茂介紹每位得獎人投身慈善的曆程，配合臺上熒幕播出8位得獎人專訪故事短片，彰顯他們為社會無私奉獻的精神。在節目編排上，大會以曼妙的舞蹈串連起各環節，更請來香港新生代歌手、音樂世家出身的陳明憙演唱《生之靜》，為樂迷帶來音頻治療的獨特新體驗，贏得現場持續的掌聲。

據悉，「第17屆‧2022愛心獎頒獎典禮」將於2022年12月24日(星期六)晚10時於鳳凰衛視中文臺、歐洲臺、美洲臺、鳳凰網、鳳凰秀以及海內外平臺鳳凰官方賬號首播，12月25日(星期日)晚8時在香港臺播出。

第18屆‧2023愛心獎即將啟動，請大家鼓勵全球華裔慈善家及公益機構踴躍報名參與甄選。愛心獎最新資料請瀏覽官網：www.compassionaward.org，以及微信、微博和臉書。