俄外長拉夫羅夫被曝將iPhone換稱成華為新機　去年曾戴華為手錶

12月5日，社交媒體Telegram，一個名為「youlistenedmayak」的賬號發布一條俄羅斯外長影片並配文「俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）用華為P60 Pro替換了自己的蘋果手機。」



這並非拉夫羅夫首次使用華為產品。2022年11月，印尼峇里島參加G20高峰會時，拉夫羅夫被拍到帶著華為智能手錶，當時使用的還是蘋果手機。

當時，英國《每日電訊報》等西方媒體稱，拉夫羅夫疑似使用iPhone手機和蘋果手錶。不過拉夫羅夫回應稱，他戴的手錶不是蘋果，而是華為製造，但並未提及所使用的iPhone手機。烏克蘭記者Shariy還曾建議拉夫羅夫不要使用蘋果手機和手錶，因為美國情報部門可能會通過這些電子設備追蹤拉夫羅夫的位置，並從他的通話中獲取機密資訊。

拉夫羅夫使用華為手錶。（觀察者網）

值得一提的是，2020年8月時，在美國等國接連封鎖制裁華為時，拉夫羅夫就在一個教育論壇上宣布，不會效仿美國，而是準備與中國以及華為在5G技術展開合作。

此前，俄羅斯當局已禁止數千名國家僱員使用iPhone和其他蘋果產品。知情人士透露，類似的禁令已經在財政部、能源部和其他官方機構實施，或即將實施。一位與俄政府關係密切的知情人士表示，俄羅斯聯邦安全局（FSB）的官員認為蘋果手機不再安全，應該尋求替代方案。

委內瑞拉總統為華為「代言」

中美關係・中美貿易・華為：圖為2021年9月28日路透社發布的設計圖片，可見帶有華為標誌的智能手機立於美國國旗前方。（Reuters）

今年8月在被美國封鎖三年後，華為再次推出新款5G手機「Mate P60」系列，引發轟動。除拉夫羅夫外，委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）在今年9月訪華期間，亦為華為新款手機「代言」。他表示，這是中國朋友送他的禮物，他相信這是他用過最安全的手機，「這是夢想成真的時刻」。

委內瑞拉總統馬杜羅向記者展示自己的華為手機。（觀察者網）

馬杜羅還表示，希望年輕朋友都買一部華為手機，不會收到任何國家的干預或是切入，「我還可以通過微信來和大家進一步溝通，就會有更高的安全度了。」他更強調，中國為大家提供了世界上最安全的手機以及最安全的科技。