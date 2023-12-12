英方發表涉南海問題錯誤言論　中國駐英使館：已提出嚴正交涉

12月11日，英國外交部發表聲明，指責中方在南海對菲律賓採取「不安全和導致局勢升級」的行為，呼籲雙方遵守《聯合國海洋法公約》及2016南海仲裁案裁決。

中國駐英國大使館指，中方堅決反對、強烈譴責英方的無端指責，並已就此向英方提出嚴正交涉。



中國駐英國大使館發言人稱，近日發生在黃岩島和仁愛礁附近海域的事件，事實十分清楚。菲律賓船隻不顧中方一再勸阻和警告，執意擅闖黃岩島和仁愛礁附近海域，甚至以危險方式沖撞現場的中國海警船。

發言人稱，菲方行徑嚴重侵犯中方主權，危害中方船隻和人員安全，中國海警船依法予以攔阻，並採取警示性執法措施，現場操作專業、克制，無可非議。相關事件是菲方挑釁在先，責任也完全在菲方。

發言人表示，英國不去譴責菲方的挑釁行為，反而對中方正當合法海上維權執法行動說三道四，這是明目張膽地縱容菲方侵犯中方主權的行為，其言可恥，其心可誅。

發言人強調，中國在南海權益是在長期歷史過程中形成，有充分的歷史和法理依據。英方拿着非法、無效的南海仲裁裁決說事，絲毫不能影響中方依法維護自身領土主權和海洋權益的堅定決心和堅強意志，敦促英方尊重中方在南海的領土主權和海洋權益，停止搬弄是非、挑撥離間，切實停止損害南海地區和平穩定。