中菲船艦南海碰撞　專家：菲方營造受害者形象籲協商談判解決爭端

10月22日，中國海警依法攔阻菲律賓向仁愛礁非法「坐灘」軍艦運送違規建築物資的船隻。

多位專家向《環球時報》表示，菲律賓的惡意碰瓷是為了營造受害者形象，是一宗蓄意挑釁性的事件，菲方希望通過這種挑釁性行為達到非法侵占仁愛礁的目的肯定無法得逞。



中國南海研究院海洋法律與政策研究所副所長丁鐸博士表示，菲律賓此次惡意碰瓷主要是為了營造受害者形象誆騙國際社會，「這種有意圖的冒險舉動對雙方人員船舶造成威脅，極不負責任 」。

軍事專家張軍社分析，兩次碰撞事故的責任完全在菲方。第一次事故是菲方運補船不遵守國際海上避碰規則，強行從中國海警船船艏穿插造成擦碰。第二次事故是菲方海警船倚強淩弱，故意沖撞中國漁船，「菲方這種『不作不死』的行為挑釁意味很明顯，極不負責任，非常容易引起更大事故」。

張軍社表示，菲律賓希望通過這種挑釁性行為達到非法侵占中國仁愛礁的目的肯定無法得逞，而且如果不停止這種挑釁行為，必會導致中菲雙方船隻近距離接觸，甚至發生更大的碰撞事故，導致南海局勢升級，責任完全在菲方。

丁鐸認為，菲律賓執意向非法「坐灘」軍艦運送違規物資，勢必導致海上摩擦風險升高，出現擦碰是必然結果。中方早有準備，菲律賓試圖非法侵占仁愛礁的任何舉動都會遭到中國的反制，「菲不要心存幻想，也不要誤判形勢」。

美聯社報道稱，美國駐菲律賓大使在社交平台發文稱，美國譴責中國最近破壞菲律賓對仁愛礁的合法補給任務，將菲律賓服役人員的生命置於危險之中；美國幫助保護菲律賓主權，支持一個自由開放的印度-太平洋地區。

張軍社分析，中國一直致力於通過協商談判的方式來解決南海爭端。當前，南海爭端相關國家中只有菲律賓在美國支持縱容下，不斷在仁愛礁、黃巖島等海域多次派出艦船挑釁中國，破壞南海地區的和平穩定。

張軍社稱，菲律賓不斷挑釁並打扮成「受害者」，借此妄圖獲得國際輿論支持，達到占領仁愛礁的企圖，「這是行不通的」。

張軍社認為，中國會繼續堅持在南海問題上的原則和立場，會繼續堅持通過協商談判來和平解決爭端。但對於其他國家的挑釁性行為會堅決反制，會堅定地維護中國在南海的領土主權和海洋權益。菲律賓應該汲取阿基諾三世政府的教訓，停止肆意侵犯和挑釁中國，並通過談判協商解決爭端。