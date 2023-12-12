男子捉鳥烹食　真身竟是「高原神鳥」黑頸鶴　恐面臨10年以上徒刑

四川一名男近日在回家途中看見一隻大鳥在河邊棲息，將其抓住、捂死後，帶回家中烹食。豈知這隻大鳥竟是有「高原神鳥」之稱的國家一級重點保護野生動物黑頸鶴，該男子恐面對10年以上的有期徒刑。



內媒《紅星新聞》11日報道，近日，四川涼山美姑縣公安局接到北京林業大學生態與自然保護學院黑頸鶴遷徙生態學研究所的報警電話，稱一隻綁有追蹤器的黑頸鶴，在美姑縣處於靜止狀態，請求調查。

當地警方走訪後找到涉事的男子吉克某某。經訊問，吉克某某對其非法獵捕、殺害珍貴、瀕危野生動物黑頸鶴的犯罪事實供認不諱。據吉克某某交代，案發當晚，他在回家途中看見一隻大鳥在河邊棲息，便打起了抓捕而食的歪主意。在將其抓住、捂死後，帶回家中烹食。

目前吉克某某因涉嫌危害珍貴、瀕危野生動物罪，被公安機關依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

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黑頸鶴是現存15種鶴類中唯一一種中國特有種，也是世界上唯一一種生長、繁殖在高原的鶴類，被譽為「高原仙子」、「高原神鳥」。

根據《中華人民共和國刑法》第三百四十一條第一款規定：非法獵捕、殺害國家重點保護的珍貴、瀕危野生動物的，或者非法收購、運輸、出售國家重點保護的珍貴、瀕危野生動物及其製品的，處5年以下有期徒刑或者拘役，並處罰金；情節嚴重的，處5年以上10年以下有期徒刑，並處罰金；情節特別嚴重的，處10年以上有期徒刑，並處罰金或者沒收財產。