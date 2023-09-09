真正的「汗血寶馬」國內僅2匹　渾身散發鑽石光　飼主曝1.3億身價

俗話說名駒難得，但你看過這樣絢麗的馬嗎？最近一段影片在網路上瘋傳，一名馬農場主曬出自己獨一無二的愛馬，這匹馬跟一般的馬相當不一樣，全身散發著煥彩金光，陽光照在牠身上都能反射出像鑽石般的光芒，十分絢麗奪目，而牠竟然是傳說中的「汗血寶馬」，身價竟要價近1.3億元。



綜合陸媒報導，大內地吉林一名李姓男子是當地馬場的經營者，他擁有一匹相當獨一無二的駿馬，最近這匹馬的影片在網路上瘋傳造成轟動，只見影片中一隻白棕色的馬匹全身散發絢麗霓彩虹光，在陽光下面整隻馬都是閃亮亮的，而且牠的體態及步伐都相當高貴，被形容為「會走路的鑽石」。

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李男表示，這匹散發鑽石色澤的馬匹是古代相當有名的「汗血馬」，汗血馬雖然在古代文書記載甚多，但其實現代能找到的漂亮汗血馬可以說是少之又少，尤其是像這隻擁有鑽石般毛髮的更是萬中選一，放眼全世界也才2匹這樣的鑽石汗血寶馬。

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李男說，這匹美麗的馬是他花重金從國外引進的，原先還只是一匹待在馬媽媽肚子裡的小馬駒，沒想到生下來之後竟如此與眾不同。李男透露之前帶著這匹汗血馬前往北京馬展的時候，有賣家向他開出1700萬美元(約1.3億港幣)的天價想要購買他的愛馬，但李男堅決不賣，只想好好照顧牠到自然老死，「牠是上天賜予給我的禮物」。

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汗血馬又名汗血寶馬、大宛馬、大宛良馬、天馬，是中亞出產的一種相當有名的良駒，目前汗血寶馬在內地已經絕跡，只有在土庫曼境內才能見到牠的蹤影，但在原生國土庫曼也只有3000匹左右，屬於該國非常珍貴的國寶。

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