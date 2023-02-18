四川登山拍到兇猛巨鳥　竟是激罕「骨頭粉碎者」　捕獵方法極殘忍

罕見的保育類動物只要能看到一眼都是幸運。一名男子日前登山時拍下具有「骨頭粉碎者」之稱的稀有保育鳥類「胡兀鷲」霸氣翱翔的模樣。



這也是當地首次見到如此珍貴動物的身影，影片在網路上瘋傳掀起熱議。

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綜合陸媒報道，大陸一名攝影師日前到四川省阿壩藏族羌族自治州阿壩縣蓮寶葉則景區拍攝野生岩羊，回家後清點相機內的照片發現自己無意間拍到幾隻相當巨大的鳥類，看起來像是猛禽，但他對鳥類沒特別研究，因此就把照片發到微博上詢問大家這是什麼鳥。

有熟知鳥類的網友看到照片大為驚喜，表示這名攝影師拍到的鳥類可不是一般的猛禽，而是大陸國家一級保護動物「胡兀鷲（Gypaetus barbatus）」，這也是蓮寶葉則景區第一次有人拍攝到有胡兀鷲出沒的身影，可以說是相當珍貴。

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胡兀鷲是一種相對罕見的猛禽類，是胡兀鷲屬唯一的成員，牠們分佈在歐洲南部、非洲東部及北部、西亞、中亞和西藏的高山上，通常會選擇在冬天生蛋，這樣牠們的蛋才能趕在春天孵化，在歐洲跟亞洲都是稀有的猛禽類。

胡兀鷲的進食方式相當特殊，牠們會把骨髓作為食物的一部份，為了獲取骨髓來吃，牠們會用尖銳的爪子抓起獵物，並從高空將獵物的骨頭重重丟下砸碎，這樣就可以透過摔成碎片的骨頭攝取到骨髓組織，因此牠們也有「骨頭粉碎者（Bone Crusher）」的稱呼。

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