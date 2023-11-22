醬香拿鐵後又一力作？茅台推雞尾酒每瓶售價539元　周杰倫代言

茅台近期動作不斷，繼醬香咖啡後又推出雞尾酒，每瓶售價539元（人民幣．下同），更任知名歌手周杰倫為代言人。



11月20日，第三屆茅台悠蜜節暨藍莓產業高質量發展研討會在福建廈門舉行，茅台生態農業公司與MOJT莫其托共同研發的「貴州味道」系列雞尾酒正式發布。在發布會上，莫其托品牌代言人及首席品鑒官周杰倫現身影片中，對新品的發布表示了祝賀。一個月前，MOJT莫其托雞尾酒在官方微博發布了該系列雞尾酒的宣傳片，周杰倫也在影片中出鏡代言。

據了解，「貴州味道」系列雞尾酒有辛辣貝瑞、藍莓酸、藍莓絲令三款產品，市場建議零售價為每瓶539元，酒精度均為30%vol，單瓶規格為500ml，預計一瓶可以調製10至20杯雞尾酒。

今年以來，茅台已多次與其他品牌聯名推出新產品，如9月4日與瑞幸咖啡共同宣布推出「醬香拿鐵」產品，該款咖啡使用白酒風味厚奶，含有53度貴州茅台酒，酒精度低於0.5度，結果單品首日銷量突破542萬杯，單品首日銷售額突破1億元。同月16日，茅台與德芙聯名的酒心巧克力在天貓、i茅台、茅台冰淇淋店等線上線下平台上架，隨即受到瘋搶。