溫州司機｢螞蟻搬家｣式盜東家150瓶茅台　再借開BMW等豪車轉賣獲利

浙江溫州一名任職司機的項姓男子利用職務便利，在40多天內「螞蟻搬家」式盜取就職企業的150瓶茅台，日前被法院以盜竊罪、職務侵佔罪判處有期徒刑5年8個月，並處罰金3萬元（人民幣．下同）。



案情指，今年3月，00後的項某入職溫州某企業做司機。不久，經理讓他到倉庫取幾瓶茅台，他發現，倉庫存放著大量茅台酒，而鑰匙在另一司機的抽屜。3月下旬，項某趁同事午休時取走鑰匙，到倉庫偷走6瓶「飛天茅台」，再以1.62萬元賣予煙酒回收店，同晚又到倉庫偷走7瓶茅台，在同一家回收店銷贓。

就這樣，項某多次利用午休、下班等時間盜取茅台。直到5月4日，項某因企業人事調整臨時保管倉庫鑰匙，10日，經理發現倉庫少了多瓶茅台後報案，警方迅速鎖定是「內賊」項某，後者供認不諱。

被盜茅台酒被轉賣。（資料圖片）

檢方審查認定，項某在3月29日至5月9日多次盜取企業倉庫內的茅台酒，共計150瓶。其中，5月4日前盜取111瓶，受托保管倉庫後盜取39瓶，均轉賣給附近兩家煙酒回收店。兩家店以每瓶2500至2850元回收，項某累計收款39.12萬元。其中一名店家透露，其一開始對項某頻繁出售茅台感到懷疑，但項某表示是父親交代賣酒，而且每次都開著Alphard、BMW等豪車前來，更展示其「自家酒櫃」。

項某交代稱，他盜竊變賣的錢，已在賭桌上輸掉。其家屬代為賠償39.12萬元，取得被害企業諒解。檢方認為，項某以非法佔有為目的，採取秘密手段多次盜竊公私財物，數額巨大；又利用職務便利，將本單位財物非法占為己有，數額較大，分別構成盜竊罪和職務侵佔罪。日前，當地法院以項某犯盜竊罪，判處有期徒刑5年3個月，並處罰金1萬元；犯職務侵佔罪，判處有期徒刑9個月，並處罰金2萬元；決定執行有期徒刑5年8個月，並處罰金3萬元。目前判決已生效。