中國鐵路總公司原總經理盛光祖受賄罪成　判囚15年

12月12日，陜西省寶雞市中級人民法院一審公開宣判，原中國鐵路總公司黨組書記、總經理盛光祖，受賄罪、利用影響力受賄罪罪成，被判囚15年，處罰600萬元（人民幣，下同），其犯罪所得及孳息依法予以追繳，上繳國庫。



經審理查明，2004年至2022年，盛光祖利用擔任海關總署黨組副書記、副署長、黨組書記、署長，原鐵道部黨組書記、部長，原中國鐵路總公司黨組書記、總經理，第十二屆全國人民代表大會常務委員會委員、財政經濟委員會副主任委員等職務上的便利，為有關單位和個人在企業經營、項目承攬、職務晉升、工作調整等方面謀取利益，非法收受上述單位和個人財物折合共計5666萬餘元。

2021年11月，盛光祖利用原擔任中國鐵路總公司黨組書記、總經理的職權和地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為相關單位在企業經營方面謀取不正當利益。期間，盛光祖非法收受相關人員財物折合共計714萬餘元。

寶雞市中級人民法院認為，盛光祖的行為構成受賄罪、利用影響力受賄罪，數額特別巨大，均應依法懲處。鑒於盛光祖部分受賄未遂，到案後如實供述自己的罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的部分受賄犯罪事實，認罪悔罪，積極退贓，全部贓款贓物及孳息已追繳，依法可以從輕處罰。

寶雞市中級人民法院對盛光祖以受賄罪判處有期徒刑14年，並處罰500萬元，以利用影響力受賄罪判處有期徒刑7年，並處100萬元，決定執行有期徒刑15年，並處罰600萬元；對盛光祖犯罪所得及孳息依法予以追繳，上繳國庫。