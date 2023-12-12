周海媚工作室證實：周海媚因病醫治無效去世　終年57歲

周海媚驚傳離世。周海媚工作室今（12）日晚間發出消息，證實周海媚因病醫治無效，於2023年12月11日離世，享年57歲。



周海媚工作室12日晚間對外證實，周海媚因病醫治無效去世。（周海媚工作室）

周海媚工作室沉痛表示，願天堂沒有疾病，願來生我們再相識！「親愛的海媚，希望你到了另一個世界會繼續快樂，家人以你為榮。」署名為「母親率全家人」。

周海媚生於1966年12月6日，為香港知名女演員及主持人，於1985年香港小姐競選選美後落選並出道，曾是TVB八十至九十年代的一線當紅花旦，後定居於北京，並在內地發展，擁有自己的工作室。

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1994年，周海媚憑在台灣電視公司的電視戲劇《倚天屠龍記》中周芷若一角，打開了在台灣及內地的知名度，該角色亦成為了她演藝生涯中最有代表性的角色之一。在該劇中 ，周海媚所飾演的周芷若無論是外在容貌與裝扮、臉部表情與眼神、個性和行為舉止、內心的感情戲，都宛如周芷若活生生的從書中走出來，迄今依然是他人無法超越的演藝成就。

近年發展，則以2014年參演的《武媚娘傳奇》為代表，周海媚在劇中飾演楊淑妃一角備受好評，人氣再度攀升。網民紛紛稱道「昔日女神仍然保養有道」，周海媚因而被傳媒封為「凍齡女神」。

2023年12月11日，周海媚被傳出去世傳聞，傳聞眾說紛紜，有說法指她因為血小板過低而不省人事，工作人員隨即把她送往醫院，經搶救後已脫離危險期。但周海媚的工作人員同樣未直接回應。直至12日晚間，周海媚工作室發表聲明，證實周海媚因病醫治無效，已於11日去世。