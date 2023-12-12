周海媚去世｜患｢血小板低下老毛病｣　醫：紅斑狼瘡最怕攻擊3器官

有「最美周芷若」之稱的香港女星周海媚，12日經工作室證實因病醫治無效去世，終年57歲。周海媚長年來多次被患有紅斑狼瘡，但周海媚早在2021年曾親口駁斥罹病傳言，僅說是「血小板偏低老毛病」。然而，周海媚好友香港演員田啟文12日向內媒《紅星新聞》透露，周海媚此前長期受紅斑狼瘡困擾。



有醫師表示，血小板低下是紅斑狼瘡患者中，最令人擔憂的症狀之一，可能皮膚容易瘀青，嚴重則會流鼻血、腦出血、內臟出血，患者務必積極接受治療，控制疾病。

回顧周海媚過去參加節目訪談，自研從10幾歲時，便有血小板低下的問題，最嚴重的情況就是昏倒被送醫，也因此自己很常滿身都是瘀青。

周海媚工作室12日晚間對外證實，周海媚因病醫治無效去世。（周海媚工作室）

新北巿立土城醫院長、兒童免疫風濕科主治醫師黃璟隆表示，人體中紅血球、白血球、血小板是3個相當重要的血球，會造成低下的原因有兩種，第一種是骨髓製造不足，造成「再生不良性貧血」，導致血小板過低；第二種則是迫害過多，免疫系統不明原因自我抗體攻擊血小板，即使血小板生成很多，但還是會被抗體破壞掉，而紅斑性狼瘡屬於後者。

紅斑狼瘡症八至九成個案會攻擊皮膚及關節造成病症或出紅疹,影響外表儀容。(資料圖片)

「最怕免疫系統攻擊3個器官，大腦、腎臟、血小板。」黃璟隆指出，自體免疫系統若攻擊大腦，會造腦炎、腦病變，有時導致精神狀況；攻擊腎臟，最造成嚴重發炎、腎衰竭；若攻擊血小板，就會導致凝血功能異常，容易出血、皮膚瘀青，嚴重可能會流鼻血不止，甚至腦出血、內臟出血等等；有時也有蝴蝶斑、禿頭、心臟疾病問題。

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黃璟隆指出，對紅斑狼瘡的病友來說，與疾病共處相當重要，因為抗體過多導致的血小板低下，治療上會使用類固醇、免疫抑制劑治療，近年來標靶藥物、生物製劑也愈來愈多，但對病人來說治療之路仍相當辛苦，最重要的仍是接受疾病，並尋求正確治療。

黃璟隆表示，臨床上希望能夠減少病患類固醇的使用，使用過多患者容易出現水牛肩、月亮臉、白內障、骨質疏鬆等狀況，以前許多患者疾病控制不佳，許多腎衰竭的個案，但經過這幾年的努力，10年存活率已達到9成，治療上也愈加導向生物製劑，但價格較高，通常健保傳統治療無效才能夠給付，目前僅2成患者可使用。