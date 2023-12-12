周海媚去世｜內地網民紛悼念｢最美周芷若｣　生前最後公開亮相曝光

曾出演過多部家喻戶曉作品，有「最美周芷若」之稱的著名女演員周海媚今（12日）晚驚傳離世，工作室確認消息。內地網民紛紛表達悼念之情。



有傳聞指周海媚離世與常年患有紅斑狼瘡疾病有關，不過本人曾否認該說法，亦有傳聞指病因為血小板過低。據新浪消息，周海媚生前最後一次公開亮相為出席11月份的第九屆雅安大熊貓與自然電影週活動。



周海媚工作室今（12）日晚間發出消息，證實周海媚因病醫治無效，於2023年12月11日離世，享年57歲。周海媚工作室沉痛表示，願天堂沒有疾病，願來生我們再相識！「親愛的海媚，希望你到了另一個世界會繼續快樂，家人以你為榮。母親率全家人」。

周海媚工作室12日晚間對外證實，周海媚因病醫治無效去世。（周海媚工作室）

消息傳出引發內地網民紛紛悼念：

最後還是等到了不好的消息[淚][淚]一路走好



昨天不還是說沒什麼問題了嘛[淚][淚]太突然了



所有80後心中最美的周芷若



不是吧！！！我永遠記得你的周芷若真的很美，太可惜了



一路走好，一代女神



願天堂沒有病痛，我們來世見



逝者安息姊姊永遠活在我們心中



而據新浪報道，周海媚生前最後一次公開亮相，為出席11月份的第九屆雅安大熊貓與自然電影週活動。在活動中，周海媚著深色西裝，抱著大熊貓玩偶合照。

周海媚生於1966年12月6日，為香港知名女演員及主持人，於1985年香港小姐競選選美後落選並出道，曾是TVB八十至九十年代的一線當紅花旦，後定居於北京，並在內地發展，擁有自己的工作室。

1994年，周海媚憑在台灣電視公司的電視戲劇《倚天屠龍記》中周芷若一角，打開了在台灣及內地的知名度，該角色亦成為了她演藝生涯中最有代表性的角色之一。在該劇中 ，周海媚所飾演的周芷若無論是外在容貌與裝扮、臉部表情與眼神、個性和行為舉止、內心的感情戲，都宛如周芷若活生生的從書中走出來，有「最美周芷若」之稱。