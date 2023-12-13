北京強降雪｜2機場取消700航班　多列車晚點京廣高鐵限速

受強降雪等天氣影響，中國東北、華北多地交通出行受阻，部分高鐵停運、航班取消，北京兩大機場多達700航班臨時取消。



綜合《央視新聞》和《財新網》的報道，中央氣象台12月13日上午同時發布暴雪、冰凍及寒潮的黃色預警，其中冰凍預警系時隔十年再次登場。

氣象報告顯示，從13日到14日上午，包含陝西中部、山西南部、河北南部、北京南部、河南北部和西部等地部分地區有大到暴雪，其中，陝西中部等地部分地區有大暴雪。

12月13日中午，北京西城區降雪加強。（中新經緯）

寒潮和暴雪天氣也影響多地交通。根據交通部發布的路況資訊顯示，受降雪及路面結冰影響，天津、河北、山西、內蒙古、河南境內59個路段，涉及49條高速公路封閉。

北方暴雪也導致航班大面積取消。航班管家即時資料顯示，13日全國取消航班量為4249架次，取消率為26.68%。飛常準資料顯示，北京首都機場和大興機場，當日分別有478架次、224架次航班因天氣等原因臨時取消。

12月11日，北京大興國際機場，一架飛機正在進行除冰雪工作。（新京報）

首都機場此前稱，13日計劃起降航班681架次，截至10時，已執行航班189架次，共對68架次航班進行除冰作業。13日上午6時，首都機場已啟動運管委協同運行一級回應機制及定點除冰模式。北京大興國際機場則於11時發出公告，指大興機場開始降雪，降雪等級小雪，據氣象部門預測午間為中雪天氣，受中雪影響，能見度800米至1000米，午後1時逐漸轉為小雪天氣。

飛常準資料顯示，北京首都機場和大興機場，13日分別有478架次、224架次航班因天氣等原因臨時取消。（飛常準App）

此外，軌道交通方面也受到相當影響，位於全國鐵路網正中心的鄭州13日有109趟列車停運，京廣、京滬高鐵均出現晚點情況。北京鐵路官方微博則稱，受降雪影響，為確保列車運行安全，鐵路部門對京廣高鐵杜家坎線路所至安陽東站間上下行列車採取限速運行措施，導致部分旅客列車晚點運行。

據《人民網》消息，中國國家防災減災救災委員會辦公室及應急管理部12日會商時指出，12月14日至16日，新一輪寒潮將再次影響內地大部分地區，雨、雪及持續低溫，將給道路保通、電力保供、民生保障帶來巨大壓力，低溫雨雪冰凍災害防範應對形勢嚴峻。