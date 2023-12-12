河南多地｢雷打雪｣　紫色閃電嚇得烏鴉亂飛　民間諺語是｢冷冬｣先兆

12月10日至11日，河南多地遭遇暴雪襲擊，伴隨罕見紫色閃電。一邊下雪一邊打雷，紫色閃電照亮夜空，出現罕見的「雷打雪」現象。民間有諺：「冬天打雷雷打雪」，是出現暴雪的先兆。

所謂的雷打雪，又稱雷打冬，是指某個區域降雪過程中，伴隨著打雷或者在冬天打雷的罕見天氣現象。

今冬首個寒流來襲，華北地區10日起氣溫驟降，多地迎來首場降雪。綜合氣象報道，北方地區這次的降雪範圍很大，從內蒙古向南到湖北省北部，從寧夏、陝西向東到山東半島，降雪範圍幾乎覆蓋了整個北方地區，影響陸路交通，而降雪量最大的地方正是河南省。

其中，河南局部地區積雪深度達18厘米，鄭州機場甚至因跑道積雪結冰而延遲開放，鄭州開往北京、深圳等方向的100多個班次的列車也相繼停運，河南多地教育局發布臨時停課通知。

12月10日至11日，河南多地遭遇暴雪襲擊，伴隨罕見紫色閃電。（網上影片截圖）

據河南省氣象台消息，10日晚8時至11日上午5時，河南鄭州、洛陽、濟源、焦作等部分縣市出現暴雪，鞏義局地有大暴雪，12日夜間到15日，河南將再迎來新一輪的大範圍降雪天氣，西部、北中部有大到暴雪，局部大暴雪。

11日河南省內47條高速公路實行交通管制，鄭州市將低溫雨雪冰凍災害應急響應提升至2級，當局出動逾兩萬人除雪。鄭州機場因為跑道結冰，一度影響航班升降，機場延遲至上午11點開放。

12月11日凌晨，河南民眾在雪中騎行。 （新華社）

從一些內地媒體發布的影片中能夠看出，打雷時出現的閃電呈現紫色，說明閃電的能量很強，出現的閃光波長很短，顏色就傾向於紫色，不過也可能和當時空中與地面的白雪以及和雲層厚度有某些關係。

還有人在鄭州拍到了下雪時烏鴉亂飛的景象，表示冬天打雷，烏鴉亂飛，「這不是什麼好兆頭」。其實烏鴉是一種常見的鳥類，棲息時受到閃電和雷聲的驚擾而群起飛動是一種很正常的現象，沒什麼好奇怪的。

今年稍早，西安在11月11日迎來初雪，也曾發生雷打雪的現象。