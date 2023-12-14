周海媚病歷遭醫院職工外洩　內媒紛炮轟：荒謬離譜至極、不可寬宥

疑似周海媚死前在北京順義區一家醫院搶救的電子病歷截圖流出，並在微博等內地平台上瘋傳。據北京順義區警方14日（周四）通報，一名在涉事醫院工作的36歲符姓男子因散布他人私隱而被行政拘留。



官媒人民網及多個內媒14日均發文炮轟外洩病歷的行為，表示「把逝者的私隱當成談資隨意傳播，簡直是荒謬至極，離譜至極」，又稱「對這種違法做法，不可寬宥」。



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官媒人民網的評論文章稱，根據通報可知，符某某洩露周海媚病歷，是出於炫耀目的。這種炫耀是病態的，也是可憎的，為了一時炫耀，卻讓受害者的私隱曝露於天下，何其自私？對這種違法做法，不可寬宥。如果不依法嚴懲，今天以炫耀目的洩露患者病歷，明天則可能以其他經不起推敲的做法侵犯患者私隱。

文章又稱，事件仍有繼續跟蹤的必要。對於涉事醫院來說，如何更嚴格維護患者私隱？如何防止醫院工作人員洩露患者病歷？進而言之，如何真正舉一反三、堵住漏洞？如果涉事醫院缺乏有效的監管機制，以後還有哪個患者到此就診？連患者病歷這種最基本的私隱都保障不了，這家醫院還能贏得患者信賴嗎？

荒謬至極，離譜至極

《極目新聞》的評論文章稱，居然有人會出於炫耀目的，利用職業之便，將周海媚的病歷發在群裏擴散，把逝者的私隱當成談資隨意傳播，簡直是荒謬至極，離譜至極！試問，這究竟有甚麼可以炫耀的？是炫耀自己在醫院工作就擁有了窺私的特權，還是炫耀自己冷漠麻木毫無共情之心？

《南方日報》的評論文章稱，逝者屍骨未寒，其病歷就在網上流傳，洩露者缺乏對逝者的尊重，也對關心周海媚的親朋好友造成了傷害。如此「蹭熱點」，將他人私隱當作八卦信息，想要證明自己消息靈通，反而暴露了其底線缺失、法律意識淡薄，這樣的炫耀不過是「曝醜」。醫院人員個人洩露周海媚病歷，要受到法律制裁，醫院也可能承擔管理不善責任。

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刺痛逝者為大的社會共識

《潮新聞》的評論文章稱，洩露周海媚的私隱，不只是對她和她的家人造成「二次傷害」，也是對廣大喜歡她的影迷粉絲乃至社會公共利益、社會公德的一種傷害。尤其需要強調的是，這種行為刺痛的是逝者為大的社會共識。網上對此行為的聲討，以及所彌漫的悲憤之情，就是最有力的證明。

《澎湃新聞》的評論文章稱，近些年類似醫療信息洩露的問題屢見不鮮。多宗案例都顯示，一部分醫院對患者私隱信息的管理較為鬆散、混亂，部分醫務人員甚至還打起了病人私隱信息的主意，將之作為牟利的手段。這次周海媚的病歷被洩露，說明醫院在對患者私隱的保護方面還有改進的空間，也提醒公眾必須要重視這個問題。

必須有更強的法律態度

《南方都市報》的評論文章則稱，捍衛公民私隱權益必須有更加強有力的法律態度。《民法典》規定，醫療機構及其醫務人員應當對患者的私隱和個人信息保密。侵犯公民個人信息，特別是利用職務之便獲取、散播、兜售公民個人信息的情況，不僅入罪門檻偏高，入罪後的輕罪率也較高。打擊侵犯公民個人信息權利，需要法律層面更為嚴格、更為明確的態度宣示，每一起個案實踐都會反過來成為社會行為的指引。

周海媚的工作室貼文證實她已因病離世，終年57歲。（周海媚工作室微博圖片）

北京順義區警方通報指，查處了一宗散布他人私隱案件。經查，12月11日，符某某（男，36歲）利用其在順義區某醫院工作的便利，出於炫耀目的，將一名病患的個人病歷拍照發至微信群，導致信息擴散，造成惡劣社會影響。目前，順義公安分局已將符某某依法行政拘留。