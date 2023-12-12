周海媚去世｜紅斑狼瘡中國患病率居世界第二　醫生揭10個早期症狀

有「最美周芷若」之稱的香港女星周海媚，12日（周二）經工作室證實因病醫治無效去世，終年57歲。周海媚工作室尚未透露周海媚的病逝原因，周海媚多年來被傳長期受紅斑狼瘡所苦，周的好友田啟文近日證實傳聞。



據內媒報道，系統性紅斑狼瘡（SLE）是中國最常見的系統性自身免疫性疾病之一，患者超100萬，患病率高居世界第二。



紅斑狼瘡八至九成個案會攻擊皮膚及關節造成病症或出紅疹，影響外表儀容。(資料圖片)

內媒《生命時報》報道，上海市第六人民醫院風濕免疫科副主任醫師童強解釋，「紅斑狼瘡」的醫學名稱為「系統性紅斑狼瘡」，是一種自身免疫性疾病。這種疾病可致體內產生大量致病性自身抗體和免疫複合物，對全身多系統、多臟器造成損傷。

系統性紅斑狼瘡有顯著性別差異，女性發病率約為男性的9倍，尤其高發於年輕女性。造成這種差異的原因目前尚未完全明瞭，可能跟以下幾個因素有關。

1) 激素因素。雌激素被認為在系統性紅斑狼瘡的發展中起著關鍵作用，其會影響免疫系統功能和產生抗體的B細胞的發育，進而導致致病性自身抗體的產生。

2) 遺傳易感性。一些與免疫系統有關的基因位於X染色體上（女性染色體為XX，男性為XY），女性出現相關基因突變的可能性比男性更高，增加了免疫系統功能失常的風險。

3) 免疫系統差異。跟男性相比，女性通常有更強的免疫反應，這在某些情況下是有益的，但也可能使她們更易患自身免疫性疾病。

4) 環境觸發因素。紫外線輻射、特定藥物、病毒和壓力等環境因素可能刺激系統性紅斑狼瘡發作，年輕女性是易感人群，更易發作。

紅斑狼瘡患者發病時身上不同部位出現紅疹。

童強又提醒，除了年輕女性，有系統性紅斑狼瘡家族史以及患有甲狀腺疾病、其他免疫性疾病的人也是該病高發人群，需要警惕以下幾個早期症狀。

1) 疲勞。這是系統性紅斑狼瘡最常見症狀之一，患者常感到難以緩解的疲倦。

2) 關節痛和腫脹。儘管這些症狀可能由多種因素引起，但它們也是系統性紅斑狼瘡的早期跡象。

3) 低燒。系統性紅斑狼瘡早期可出現無明顯原因的低燒。

4) 皮疹。以出現在面頰和鼻樑上的「蝶形疹」最為典型。

5) 光過敏。在日光照射後出現明顯的皮膚過敏反應。

6) 頭髮稀疏。系統性紅斑狼瘡患者可能會經歷頭髮變薄或大量脫髮。

7) 手指和腳趾變色。在冷天或壓力下，手指和腳趾可能會因雷諾現象（指在寒冷或情緒緊張的刺激下，突然發生指（趾）末端小動脈痙攣，導致皮膚顏色出現變化）變成白色、藍色或紅色。

8) 口腔潰瘍。反覆出現的口腔或鼻腔潰瘍可能是早期系統性紅斑狼瘡的症狀。

9) 血尿、蛋白尿。系統性紅斑狼瘡容易引起狼瘡性腎損害，可出現血尿、泡沫尿等尿液改變。

10) 不孕和反覆流產。系統性紅斑狼瘡女性患者在病情控制不佳時，不易懷孕且易發生反覆流產等不良妊娠事件。

紅斑狼瘡的高風險人群若出現上述表現，建議及時就醫，查明原因對症治療。童強表示，系統性紅斑狼瘡病因很複雜，為降低疾病發作風險，高風險人群需要保持健康的生活方式，包括均衡飲食、定期運動和保持心情愉快，此外還要避免過度日曬或紫外線暴露。