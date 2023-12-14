民政部：截至2022年末　內地65周歲及以上老年人口撫養比為21.8%

內地民政部、全國老齡辦今日（14日）發布2022年度國家老齡事業發展公報。公報顯示，截至2022年末，內地65周歲及以上老年人口撫養比為21.8%，養老保險覆蓋範圍繼續擴大。



公報顯示，截至2022年末，全國60周歲及以上老年人口28004萬人，占總人口的19.8%；全國65周歲及以上老年人口20978萬人，占總人口的14.9%。全國65周歲及以上老年人口撫養比21.8%。全國參加基本養老保險人數105307萬人，比上年末增加2436萬人。全國參加城鎮職工基本養老保險人數50355萬人，比上年末增加2281萬人。

截至2022年末，全國共有各類養老機構和設施38.7萬個，養老床位合計829.4萬張。其中，註冊登記的養老機構4.1萬個，比上年增長1.6%，床位518.3萬張，比上年增長2.9%；社區養老服務機構和設施34.7萬個，床位311.1萬張，其中，城市社區養老服務機構和設施11.5萬個，農村社區養老服務機構和設施23.2萬個。

至2022年末，全國共有4143萬老年人享受老年人補貼，享受高齡津貼的老年人3406.4萬人，享受護理補貼的老年人94.4萬人，享受養老服務補貼的老年人574.9萬人，享受綜合補貼的老年人67.4萬人。全國共支出老年福利資金423億元（人民幣，下同），養老服務資金170.1億元。此外，全國共有兩證齊全醫養結合機構6986家，比上年增長7.6%；醫療衛生機構與養老服務機構建立簽約合作關系8.4萬對，比上年增長6.7%。