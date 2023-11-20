粵港簽署擴展《廣東院舍照顧服務計劃》　合作助推港長者跨境養老

11月17日，在廣州舉辦的第九屆中國國際老齡產業博覽會開幕式上，廣東省民政廳與香港特別行政區政府勞工及福利局簽署擴展《廣東院舍照顧服務計劃》合作意向書（以下簡稱「合作意向書」）。



根據合作意向書，雙方同意就擴展《廣東院舍照顧服務計劃》開展合作探索，於粵港澳大灣區內雙方共同指定的內地城市，共同選取由內地機構營辦的養老機構參與香港特區政府的《廣東院舍照顧服務計劃》，並推動落實相關事宜。

記者了解到，香港特別行政區政府社會福利署從2014年6月開始推行「廣東院舍住宿照顧服務試驗計劃」，2020年1月將試驗計劃恒常化，現名「廣東院舍照顧服務計劃」。該計劃包括香港非政府機構在深圳和肇慶運營的兩間安老院舍，為正在輪候資助護理安老床位並有意在內地養老的香港老人提供更多的資助服務選擇，香港特別行政區政府的資助已包括老人在院舍的食宿費用、護理服務及個人照顧費用以及基本醫療費用，老人在入住後無須再支付這些費用。

香港賽馬會深圳復康會頤康院於2014年成為「廣東院舍住宿照顧服務試驗計劃」的院舍。該院副院長古亮輝介紹，該院於2006年開始運營，共有321張床位，占地2.8萬平方米。自2014年以來，共有約300名香港老人通過該計劃入住該院，在2023年10月，該院有134名香港老人通過該計劃入住。「相比香港的養老院舍，這裏面積更大、環境更好，且輪候時間更短。」古亮輝說。

今年10月，香港特別行政區行政長官李家超發表2023年施政報告。其在安老服務方面提及，香港特別行政區政府會探討明年把「廣東院舍照顧服務計劃」擴展至由內地機構營辦的指定安老院，讓老人到大灣區內地城市養老有更多選擇。此外，還將探討資助領取綜合社會保障援助的老人選擇入住「廣東院舍照顧服務計劃」的安老院。

香港特別行政區政府統計處數據顯示，2022年底有50.5萬香港居民通常逗留在廣東省（指在統計時點前的6個月至統計時點後的6個月的1年內，在廣東省逗留6個月及以上的香港永久性居民），其中8.8萬人的年齡在65歲或以上，占比為17.43%。