北京地鐵昌平線車廂分離｜點解地鐵車廂內「此地」不宜久留？

北京地鐵昌平線14日晚間因車輛故障，致兩節車廂發生分離情況，迫停區間。事故發生後，應急、消防、衛健、交通等救援力量立即到達現場，迅速開展救援。14日晚間已知30餘人受傷，無人員死亡，傷患正陸續送往醫院治療，現場正在積極處置。事故原因正在調查中。



事故發生後，現場立即進行人員疏散，疏散乘客陸續到達西二旗站，現場並準備保暖及救助物品。（北京青年報）

根據「西安地鐵」官網過去介紹，車廂間的「貫通道」是連接兩節車廂的重要部分，為乘客提供一個安全可靠的通道，一些乘客喜歡移步至兩節車廂連接處，「但這樣並不安全」。

車廂連接處正式名稱為「貫通道」，貫通道是連接兩節車廂的重要部分，能夠起到安全防護作用，為乘客提供一個安全可靠的通道，同時起到隔聲、防塵、防雨的作用。（微博）

文章解釋，列車行駛過程中，車廂之間的運動是相對的，這就導致連接處晃動較大，乘客很容易站不穩或摔倒。連接處一般都沒有供乘客抓握的拉環，只有扶手，在離心力的作用下，站在這裡的乘客在列車進入彎道或發生緊急刹車時很難掌握重心。

此外，車廂連接處都有折疊風擋，起到轉彎、緩衝的作用。列車轉彎或上下坡時，擋板會發生擠壓變形。原本拉伸的地方隨時可能壓縮，如果孩子在風擋上玩耍或者乘客的手不小心放在上面，都容易被夾傷。

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因此，乘客並不宜在貫通道處長時間停留、也不應在此處放置行李物品、勿依靠側板以免被夾傷。如需片刻停留，請站穩扶好。如不慎將物品掉落在貫通道縫隙內，要牢記車廂位置，及時告知工作人員，切莫用手或其他物品自行勾取，避免造成人身傷害。