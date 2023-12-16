中國國產電動大巴士強售韓國市場　市佔率逼近50%

據韓國國土交通部和汽車資料研究機構Carisyou發布的資料顯示，今年1月至10月在韓國售出的1874輛電動巴士中，中國產佔比已高達47%，總計876輛。



據內媒《快科技》報道，近年來中國電動巴士在韓國市場份額逐年快速上升，2021年為38%，2022年增長到42%。在進入2023年後，1月份市佔比已達到50%，2月至7月期間未能突破50%，8月則創下單月歷史最高紀錄，達到62%；9月和10月分別為51%和55%。

今年1月至10月在韓國售出的1874輛電動巴士中，中國產占比已高達47%，總計876輛。圖為比亞迪電動巴士。（快科技）

報道稱，在品牌方面，今年在韓國銷量排名前3的中國電動巴士分別是海格客車的Hypers、比亞迪旗下的E-BUS和恒天汽車生產的EFFICITY。

有分析認為，中國電動巴士銷量增長的主要原因是採用容量大且相對經濟實惠的電池，因此具備價格優勢。此外，中國國產電動大巴的品質、技術優勢也在繼續擴大。

事實上，不僅韓國，中國國產大巴在全球的出口份額均在迅速增加。據統計資料顯示：2023年1月至8月中國純電動客車（10座及以上）出口數量為6392輛，相比2022年同期增長了3208輛，同比增長100.8%；出口金額為108898.1萬美元，同比增長96.9%。