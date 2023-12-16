國家疾控局：不排除JN.1變異株成為國內優勢流行株的可能

國家疾控局周五（15日）發文表示，自11月首次發現本土新冠病毒JN.1變異株以來，截至12月10日，國內已發現7宗本土JN.1病例。當局指，雖然當前JN.1變異株在國內流行水平極低，但後續受國際流行株和輸入病例影響，不排除JN.1變異株成為國內優勢流行株的可能。



JN.1是新冠病毒Omicron BA.2.86變異株的第二代亞分支，也是BA.2.86變異株中具有較強傳播優勢的一個亞分支。今年8月25日，該變異株在盧森堡採集的樣本中首次監測到。11月以來，JN.1變異株在全球流行毒株中的佔比從11月初的約4%，增長至12月初的30%左右。截至12月10日，全球至少有40個國家或地區監測到JN.1變異株，其中歐洲佔比最高，美洲等大洲的JN.1變異株所佔比例亦呈快速增長趨勢。

本土方面，內地現階段的主要流行株仍為EG.5及其亞分支。自11月首次發現本土JN.1變異株以來，截至12月10日，在本土病例中共監測到7宗JN.1變異株。當局指，雖然當前JN.1變異株在我國流行水平極低，但後續受國際流行株和輸入病例影響，不排除JN.1變異株成為國內優勢流行株的可能。

JN.1變異株的公共衛生風險較低。（新華社）

雖然JN.1變異株在多個國家增長迅速，然而研究顯示，在傳播方面，JN.1與XBB變異株差異不明顯。世衛報告顯示，含有XBB.1.5成份的新冠病毒疫苗仍對JN.1變異株有效，故在民眾對Omicron變異株廣泛免疫的前提下，JN.1變異株的傳播能力可能相對有限。

至於症狀方面，美國監測數據顯示，並沒有發現因感染JN.1變異株後引起疾病嚴重程度增加的情況；內地監測數據顯示，JN.1變異株感染者均為輕型或無症狀。基於現有證據，JN.1變異株的公共衛生風險較低。