中疾控：Omicron BA.5.2.48為內地主要流行株　4類變異株首次發現

3月25日，中疾控官網發布《全國新型冠狀病毒感染疫情情況》。

通報顯示，3月17日至3月23日，內地新發現34宗本土重點關注變異株，其中CH.1.1、CH.1.1.1、EA.1和XBB.2.3屬於首次發現。



全國報告人群新冠病毒核酸檢測結果顯示，2022年12月9日以來，各省份報告人群新冠病毒核酸檢測陽性數及陽性率，呈現先增加後降低趨勢。

陽性人數在2022年12月22日達到高峰694萬後波動下降，2023年3月23日降至3575；檢測陽性率2022年12月25日達高峰（29.2%）後波動下降，2023年3月23日為0.7%。

內地報告人群新型冠狀病毒核酸檢測陽性數及陽性率變化趨勢。（中疾控）

全國在院新冠病毒感染者於2023年1月5日達到峰值162.5萬人，隨後持續下降；3月23日下降至5881，較峰值減少了99.6%。

在院新冠病毒感染死亡病例數於1月4日達到每日峰值4273宗，隨後持續下降，3月23日為0宗。 3月17日至3月23日，內地累計在院新冠病毒感染相關死亡病例0宗。

2022年9月26日至2023年3月23日，全國共報送35513宗本土病例新冠病毒基因組有效序列，均為Omicron變異株，共存在113個進化分支，主要流行株為BA.5.2.48（45.4%）、BF.7.14（24.3%）、BA.5.2.49（9.6%）和DY.1（8.5%）。

BF.7.14.1等26種進化分支構成比在0.1%-3.0%之間，83個進化分支的構成比小於0.1%（共佔0.8%）。

全國新型冠狀病毒變異株變化趨勢圖。圖中標記的數字分別為BA.5.2.48、BF.7.14、BA.5.2.49和DY.1進化分支有效基因組序列數量。「其它」指全國範圍Omicron變異株構成比小於0.1%的進化分支。（中疾控）

2022年12月1日至2023年3月23日，全國共報送26816宗本土病例新冠病毒基因組有效序列，均為Omicron變異株，共存在68個進化分支。主要流行株為BA.5.2.48（49.5%）、BF.7.14（26.9%）和DY.1（9.0%）。

共發現本土重點關注變異株120宗，其中，4宗BQ.1、2宗BQ.1.1、1宗BQ.1.1.17、1宗BQ.1.1.38、2宗BQ.1.1.66、1宗BQ.1.1.69、8宗BQ.1.2、2宗BQ.1.8、1宗CH.1.1、1宗CH.1.1.1、1宗DT.2、1宗EA.1、6宗XBB.1、2宗XBB.1.11.1、1宗XBB.1.12、36宗XBB.1.5、1宗XBB.1.5.5、7宗XBB.1.5.7、2宗XBB.1.9、31宗XBB.1.9.1、5宗XBB.1.9.2、2宗XBB.2.3和2宗XBB.3。

總體而言，北京、內蒙古和天津以BF.7及亞分支為優勢株；其它省份均以BA.5.2及亞分支為優勢株。