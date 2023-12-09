NVIDIA黃仁勳訪馬來西亞　路透社：英偉達或在馬設數據中心

有消息指，美國晶片製造商英偉達（NVIDIA，又譯輝達）正與馬來西亞企業集團楊忠禮集團（YTL）就數據中心交易進行深入談判，前者正尋求在東南亞拓展更多業務。



路透社引述三名知情人士指出，潛在合作可能涉及雲端基礎設施，可能在楊忠禮集團位於柔佛的數據中心，而這項合作將使東南亞企業能夠通過雲計算使用英偉達的人工智能晶片。

英偉達聯合創辦人兼總裁黃仁勳星期五（12月8日）到訪馬來西亞，他對上述潛在交易不予置評。楊忠禮集團也沒有回應，集團旗下電訊部門今年與英偉達建立了雲端遊戲的合作夥伴關係。

黃仁勳在馬來西亞吉隆坡與當地媒體進行圓桌會上說，馬來西亞是東南亞計算基礎設施重要樞紐，而楊忠禮集團可以在土地、設施和電力等方面發揮重要作用。

黃仁勳這一週較早前到訪新加坡，他在星期三（6日）的記者會上透露公司與資訊通媒體發展局（IMDA）合作創建一個支持11種語言的大語言模型以發展新加坡本土AI，還計劃在本地新建一台超級電腦。

他表示本身關注到新加坡最新發布的國家人工智能策略2.0（NAIS 2.0），此行會與新加坡李顯龍和經濟發展局局長傅美晶會面，討論英偉達如何幫助、支持和參與策略2.0。

本文獲《聯合早報》授權轉載

