中資電商在美競爭白熱化　拚多多Temu控告Shein如｢黑手黨式恐嚇｣

中國跨境電商市場競爭激烈，中國快時尚品牌Shein（希音）跟拚多多旗下購物App海外版「Temu」在美國的競爭白熱化，經營Temu在美業務的Whaleco近日向美國哥倫比亞特區地方法院，提交一份長達100頁的訴訟文件，指控Shein制定一項趕盡殺絕的計劃，採取猶如「黑手黨式」的恐嚇，甚至還把與Temu往來的商人誤關在房間裡，限制公司業務發展。



綜合外媒報道，經營Temu在美業務的Whaleco 12月13日向美國哥倫比亞特區地方法院，提交一份長達100頁的訴訟文件，指控Shein採取「黑手黨式」的威脅，對付Temu及其供應商。

2023年7月，Temu即指控SHEIN利用市場支配力量強迫約8338家中國製衣廠與SHEIN簽署獨家協議，阻止他們與Temu合作。（Reuters）

Temu指稱，Shein要求成衣供應商簽署獨家協議，要脅扣留Temu的商家，並指控Shein員工還將與Temu往來的商人「誤關」在其辦公室好幾個小時。

Temu指控Shein 涉嫌「顛覆美國法律程序，擾亂 Temu 的營運，並損害Temu的寶貴品牌」，包括非法為 Temu 網站銷售產品申請版權註冊。

Temu發言人對媒體控訴，「他們（Shein）的行為太誇張了，我們別無選擇，只能提告」。Shein的代表則認為，這宗訴訟沒有法律依據，將為自己辯護。

SHEIN是一家主打女裝的跨境快時尚品牌、目前已進入北美、歐洲、俄羅斯、中東、印度等市場，核心業務是自營女裝銷售，包括商品設計、倉儲供應鏈、網絡研發、線上運營等全鏈路。（REUTERS）

Temu、Shein 近年迅速在歐美地區快速崛起，Shein在2019年擴大在美國業務， Temu則是2022年9月在美國推出，兩者直接威脅到亞馬遜、H＆M和Zara等跨國平台和品牌。據悉，Shein已向美國提交保密上市申請，市值約900億美元，超過H＆M約270億美元的市值。

事實上，Temu、Shein兩方之前就已有官司糾紛，Temu今年7月在麻州提告Shein，稱Shein違反反壟斷法。Shein去年12月也指控，Temu涉嫌動員網紅，詆毀Shein。