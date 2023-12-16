內地北方非洲豬瘟疫情升溫　四川文件指「病毒不斷擴大」

內地北方爆發非洲豬瘟疫情。根據內媒《財聯社》公布的一份文件披露，非洲豬瘟的疫情蔓延迅速，對四川生豬養殖造成威脅。



據《財聯社》15日報道，相關人士指出，這份文件是真實存在，並已向四川省農業農村廳提交該份文件申請，現在農業農村廳正在研判，尚未批覆。

四川畜牧業協會發出的文件。（網上照片）

報道指出，內地北方非洲豬瘟疫情近來有所發酵，非瘟疫情發生和擴散主要集中在河南、山東、河北等省，其他一些省區豬病明顯增多、樣本上升，華東、西南、華南地區也有散發。來自四川省畜牧業協會一份「關於近期非洲豬瘟疫情發生情況匯報及建議」的文件在養殖群內流傳，並引發業內的討論。

該份文件指出，目前北方非洲豬瘟疫情持續發酵中，特點是病毒毒株變異、重組複雜，臨床症狀不明顯異常豬CT值低，隱藏排毒時間長、拔牙難度極高，包含運載工具、物流、肉品、人員、空氣、水源等多途徑傳播。文件稱，趨勢上看，病毒污染面正不斷擴大，目前還沒有發病減緩跡象，加上冬季因素，疫情形勢發展情況異常嚴峻，對四川生豬養殖造成極大威脅。

非洲豬瘟疫情早前肆虐內地。（資料圖片）

同時，文件另提出「關於優化生豬跨省調運管理措施的請示」（下稱「請示」）。

這份「請示」請求從2023年12月15日至2024年2月29日，除種豬、仔豬（重量在30公斤及以下且用於育肥）、非洲豬瘟等重大動物疫病無疫區和無疫小區生豬外，四川省外超過30公斤的生豬禁止調入四川育肥。

報道指出，有分析人士指出，10月到11月份，規模場和散戶母豬淘汰量明顯增加，價格持續走低。另外，局部地區豬病蔓延，部分母豬中招，被動淘汰，供應大幅增加，導致淘汰母豬價格低位運行。