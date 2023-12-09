非洲豬瘟｜元朗新田豬場19隻豬呈陽性　全場逾900隻豬將須銷毀

漁護署今日（9日）公布，昨日（8日）巡查元朗新田一持牌豬場，從30頭豬中抽取樣本檢測，結果發現19頭豬隻對非洲豬瘟病毒呈陽性反應，漁護署根據非洲豬瘟應變方案，已即時禁止有關豬場運出任何豬隻至另行通知，並正安排銷毀場內全部900多頭豬隻，行動將於下星期初開始。



漁護署12月9日公布，元朗新田一持牌豬場從30頭豬中抽取樣本檢測，結果發現19頭豬隻對非洲豬瘟病毒呈陽性反應。（資料圖片）

因應今次個案，漁護署稱已即時通知所有本地豬農，提醒他們如發現豬隻健康有異，應即時通知本署，而漁護署亦已安排人員巡查有關豬場三公里內的八個豬場，並會進行豬隻採樣作非洲豬瘟病毒檢測。

為審慎起見，漁護署已暫時禁止該些豬場運出豬隻直至另行通知，至於三公里以外的其他豬場，漁護署暫無收到豬隻有異常情況的報告。漁護署稱將巡查本港所有持牌豬場，以確保豬農妥善實施良好生物保安措施，並會繼續密切監察以及早發現豬隻異常情況和豬場是否受到感染。」

漁護署發言人強調非洲豬瘟並非人畜共通傳染病，不會傳染給人類，因此不會構成食物安全風險，豬肉煮熟後可放心食用，市民無需擔心。

漁護署稱，個案不會影響本地屠房運作，亦不影響整體活豬供應。上水屠房及荃灣屠房自二○一九年六月起已實施「日日清」措施，即所有運到屠房的活豬會在24小時內屠宰，屠房內不同位置的豬欄每日均會清空，並進行徹底清潔消毒，進一步加強屠房生物保安及減少豬隻在屠房感染疾病的機會。