非洲豬瘟｜另一流浮山豬場爆疫　漁護署周六開始銷毀全數1900頭豬

漁護署繼本月初公布元朗流浮山的持牌豬場豬隻樣本，檢測出非洲豬瘟病毒，本周二（21日）完成銷毀共5624頭豬後，今日（23日）公布，昨、今兩日巡查元朗流浮山另一持牌豬場，從62頭豬隻中抽取樣本作檢測，目前結果發現其中至少5頭豬隻的樣本對非洲豬瘟病毒呈陽性反應。漁護署根據非洲豬瘟應變方案，已即時禁止有關豬場運出任何豬隻，直至另行通知。



為謹慎起見，署方正安排銷毀場內全部1,900多頭豬隻，銷毀行動將於星期六（25日）開始。



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漁護署發言人表示，漁護署已即時就相關個案通知所有本地豬農，並提醒他們如發現豬隻健康有異，應即時通知該署。漁護署已派員巡查有關豬場三公里內的三個豬場，其中一個豬場現時並無豬隻，另外兩個豬場已進行豬隻採樣作非洲豬瘟病毒檢測，結果均為陰性，亦無發現豬隻健康有異常。

為審慎起見，漁護署已暫時禁止該些豬場運出豬隻直至另行通知。至於3公里以外的其他豬場，漁護署暫無收到豬隻有異常情況的報告。漁護署人員已提醒豬農妥善實施良好生物保安措施，並會繼續密切監察以及早發現豬隻異常情況和豬場是否受到感染。

發言人強調，非洲豬瘟並非人畜共通傳染病，不會傳染給人類，因此不會構成食物安全風險，豬肉煮熟後可放心食用，市民無需擔心。

由於銷毀程序需時，漁護署由明日（25日）起會在該署 網頁 每日更新有關行動的情況，方便公眾查閱。

漁護署本月7日公布元朗流浮山的持牌豬場豬隻樣本檢測出非洲豬瘟病毒的事件，並在19日起派員到於銷毀及處理全部5,624頭豬隻，21日已完成有關豬場展開豬隻銷毀行動並按既定程序運往新界西堆填區棄置。