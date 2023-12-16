解放軍第4艘075型兩棲攻擊艦下水　分析：強化對台垂直攻擊力

根據內地軍事迷在微博上公開的照片顯示，解放軍第4艘075型兩棲攻擊艦近日已在上海滬東中華造船廠下水。



據《海軍新聞》（Naval News）14日報道，接下來幾個月，船廠將為這艘075型艦進行艤裝作業。而在下水的075艦旁，則可看到最近才下水的新一代054B型護衛艦。

2023年12月14日，解放軍第4艘075型兩棲攻擊艦在上海滬東中華造船廠下水的畫面。（微博）

早自2011年起，解放軍海軍就正式開始研製075型艦，以打造排水量超過3萬噸的直升機航母。分析指出，解放軍的目標可能是要加強「垂直」兩棲攻擊力，尤其是針對台灣多山的東海岸。

據了解，075型艦大致相當於美國塔拉瓦級（Tarawa-class）和黃蜂級（Wasp-class）兩棲攻擊艦，但是略小，排水量約為3.5萬噸，但又比法國、意大利或西班牙/澳洲的直昇機船塢登陸艦（LHD）大。

報道指出，持續打造075型艦是解放軍海軍現代化，並擴大兩棲戰力更廣泛趨勢的一部分。最近社群媒體上公開的照片還顯示，解放軍又重新開始打造「野牛級」（Zubr-class）728型氣墊登陸艇（LCAC）。此外，較舊和較小的072系列戰車登陸艦（LST）似乎仍在持續生產。