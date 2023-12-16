新一批全球「燈塔工廠」半數來自中國　寧德時代等上榜

世界經濟論壇（WEF）日前公布最新一批「燈塔工廠」（Light House）名單，新增21家新晉製造業「燈塔工廠」和4家「可持續燈塔工廠」。新增名單中超過半數、13家工廠來自中國，包含寧德時代、隆基綠能、海爾集團等企業，凸顯出中國在多行業中的智能製造能力，至今累計家數增至61家。



「燈塔工廠」為全球智能製造領域最具影響力之評選之一，項目由世界經濟論壇與管理諮詢公司麥健時合作開展遴選，被譽為「世界上最先進的工廠」，具有榜樣意義的「數字化製造」和「全球化4.0」示範者，代表當今全球製造業領域智能製造和數字化最高水準。

燈塔工廠為世界經濟論壇與麥健時合作所創立之專案，目的在追蹤全球領先之數位工廠在導入工業4.0技術的過程，以及其所帶來之效益。（World Economic Forum官網）

國信證券指出，「燈塔工廠」評選標準主要涵蓋工業物聯網、大數據、雲端計算、人工智能、5G等新技術應用情況，對全球製造業轉型升級具引領性的示範意義。從2018年評選至今，全球「燈塔工廠」數量已達153家，中國有61家，數量排名全球第一。

另在減少環境足跡表現凸出的「可持續燈塔工廠」則從2021年9月推出，評選至今17家入選。除了今年新入選的強生西安廠和西門子成都工廠，位於中國的還包括西部數據上海廠和海爾天津廠。

寧德時代14日表示，旗下的溧陽基地入選新一批「燈塔工廠」名單，是繼寧德基地、宜賓基地後的第3座「燈塔工廠」。綜觀目前全球鋰電行業僅有的3座「燈塔工廠」均來自寧德時代。此次入選的理由是透過大數據模擬品質檢驗等技術和管理，讓產量提高320%，製造成本降低33%，歸一化排放量減少47.4%，品質缺陷減少99%。

在鏈博會上，寧德時代展示其遍布全球的生產地點所在。（Reuters）

而全球太陽能光電行業的首個「燈塔工廠」則花落隆基綠能。世界經濟論壇說明，隆基綠能嘉興廠利用AI和先進分析技術提升業務效能，在1年內的單位製造成本降低28%，產量損失減少43%，生產交貨時間縮短84%，同時能耗也降低20%。

海爾集團此次則有2座工廠入選，分別是海爾合肥空調互聯工廠、海爾青島洗衣機互聯工廠，進而讓海爾已累計擁有8座「燈塔工廠」之多。另外同時入選「燈塔工廠」的公司，還包含中信特鋼，華潤建材科技，廣汽埃安、亨通光電、億滋國際等多領域企業。