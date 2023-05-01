世界經濟論壇稱6900萬個新職位2027年前誕生　10類工作最吃香

世界經濟論壇（WEF）5月1日發表報告稱，估計在2027年前會有6,900萬個新職位誕生。內容指，有10類職位的增長率最快，包括人工智能（AI）和機械學習專家。



WEF的報告指，職位增長的主要驅動力是包括綠色轉型，環境、社會和企業管治（ESG）標準，以及供應鏈本地化在內的宏觀趨勢。

報告稱，預計在2023年至2027年期間，增長率最快的10類職位分別是人工智能和機械學習專家、可持續發展專家、商業情報分析師、訊息安全分析師、金融科技工程師、數據分析師和科學家、機械人科技工程師、電工學工程師、農業設備操作員、以及數碼化轉型專家。

內文提及，2023年人力需求最大的職業是自動駕駛和電動車專家，預計在未來5年，這類職位的增長率為逾40%。報告指，2023年人力需求第二大的職業是人工智能和機械學習專家，預計它在未來5年的增長率比自動駕駛和電動車專家的增長率略低；而第三位是環保專業人士，預計它在未來5年的增長率為35%。

WEF表示，75%受訪公司稱，預計會在未來5年內採用AI科技，或將取代2,600萬個職位。