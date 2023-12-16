時隔3年9個月　亞馬遜在深圳設「創新中心」重新爭奪中國賣家

時隔3年9個月，美國電商巨頭亞馬遜（Amazon）近日在深圳重啟面向賣家的招商大會「2023亞馬遜全球開店跨境高峰會」，除了發布明年中國五大業務戰略重點，推出一系列創新產品工具和賣家服務升級，同時宣布亞馬遜首個亞太區創新中心，將落戶深圳前海，以推動亞太區跨境電商行業提升創新能力，促進區內賣家產品發布、品牌建立和數字化。



《新華財經》報道，亞馬遜全球副總裁、全球開店亞太區執行總裁戴竫斐表示，跨境電商產業正日益成為中國外貿的新動能，「亞馬遜全球開店」明年將以全球創新與本地賦能相結合，在品牌、營運、供應鏈等重要跨境電商業務環節，協助深化全球創新，全面升級本地化服務能力，與中國賣家攜手走高質量發展之路。

亞馬遜數據顯示，過去一年在亞馬遜上銷售額超過100萬美元的中國賣家數量，年增率超過25%；銷售額超過1000萬美元的中國賣家數量，年增率近30%；中國賣家透過亞馬遜向消費者及企業客戶售出的商品數量，年增率超過20%。

中國本土電商品牌的強大制約亞馬遜拓展中國市場。（VCG）

至於亞馬遜為何將首個亞太區創新中心設於深圳？《新華財經》指出，「中國跨境電商看華南，華南跨境電商看深圳」，深圳佔整個中國跨境電商規模的60%，而深圳賣家有幾乎80%都會做亞馬遜的生意。這也是不少國際電商平台將進入中國的第一站設在深圳的原因。

值得注意的是，亞馬遜正面臨兩大中國電商的強勢競爭。過去一年，中國零售電商拼多多海外版Temu大舉進軍亞馬遜的大本營美國市場，並在短短一年內獲得了超2億次下載量，成為美國人最愛的購物APP，同時拓展了48個國家站點。而Temu用戶在應用程式上所花的時間，幾乎是在亞馬遜和eBay上所花時間的兩倍。

中國兩大電商企業Temu和SHEIN在美國巿場掀起激烈鬥爭。（資料照片）

此外，另一家主打快時尚的中國電商SHEIN，在今年將銷售範圍拓寬至電子產品至家居用品，一些亞馬遜商家亦開始在SHEIN上銷售。SHEIN更在去年將總部遷至新加坡後，於近期低調籌備在美國申請IPO，最新估值達660億美元。

SHEIN是一家主打女裝的跨境快時尚品牌、目前已進入北美、歐洲、俄羅斯、中東、印度等市場，核心業務是自營女裝銷售，包括商品設計、倉儲供應鏈、網絡研發、線上運營等全鏈路。（REUTERS）

面對兩大競爭對手，亞馬遜近日更新了對賣家的收費標準，對價格低於15美元的服裝，收取佣金從17%削減至5%；價格在15美元至20美元之間的服裝，佣金降至10%。顯然是對標Temu與SHEIN。

戴竫斐表示，跨國電商賽道越來越寬敞，亞馬遜認為當越來越多的企業加入，對於行業的健康發展來說是一件好事，樂觀看待出口跨境電商還有很大發展空間。