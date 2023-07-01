亞馬遜Kindle電子書店正式在中國停止營運　網民：只能當泡麵蓋了

亞馬遜一年前宣布Kindle電子書店將在中國停止營運，如今一年之期到了，「kindle中國電子書店正式停運」的話題在6月30日衝上熱搜。不少依依不捨讀者紛紛留言，甚至慨嘆「這下真的只能當泡麵蓋了」。



5月31日，亞馬遜Kindle服務號曾發布「告別手冊」，就一系列和停止運營有關的問題解答，並提醒用戶在2024年6月30日前，務必下載已購電子書到本地設備或者Kindle圖書館。6月30日，旗下Kindle中國電子書店正式停止運營，此後用戶無法再購買新的電子書。對於此前已購買的電子書，用戶可在2024年6月30日之前下載並繼續閱讀，存儲在Kindle設備上的電子書及個人文檔不會受到影響。

2007年誕生的Kindle電子閱讀器採用電子紙屏幕以還原閱讀紙質書籍的體驗，被認為是亞馬遜最成功的硬件產品之一。2013年，Kindle正式進入中國大陸市場銷售，並在2018年進入發展巔峰，年銷量突破百萬。不過近年亞馬遜已未在財報中披露Kindle的具體銷量和銷售額。

Kindle曾被認為是亞馬遜最成功的硬件產品之一。（潮新聞）

對於Kindle敗走中國，輿論認為出於兩大原因，一是其自身硬件和軟件創新緩慢，被後起的國產品牌直追，二是源於手機閱讀APP和短片搶奪用戶時長。有用戶表示，在出於新鮮感或衝動購買Kindle一段時間後，使用頻率就會變得極低，平時閱讀都以手機為主，Kindle則大部分時候都用它來「蓋杯麵」，要麼就在抽屜「吃塵」；也有用戶表示，Kindle的屏幕相對較小，功能也很單一，無法實現語音轉寫或會議記錄等辦公功能。

目前，漢王、翰林、掌閱、噹噹、京東、科大訊飛等廠商均推出了自己的電子閱讀器，而據閱文集團財報公佈，早在2019年底，微信讀書的註冊用戶數量超過了2億。

網民點睇：

時代的眼淚

屬於我們的青春記憶

三年沒有充電過了

我的東野圭吾集全都是kindle看的，好懷念

好可惜，我還挺喜歡用kindle，覺得攜帶很方便

我有兩部Kindle，長期吃灰，偶爾泡麵用來蓋一下面桶，好使！

