01創科團·圖輯｜中國商業火箭發射場年底建成　首邀香港青年參觀

依託國家航天發射基地的科技背景，近年來，文昌市大力發展以航天為中心的旅遊、教育、製造及商業航天等產業，以加速文昌全域國際航天城的建設。

12月15日，由萬鈞伯裘書院、天主教鳴遠中學、將軍澳香島中學組成的《香港01》海南航天創科青年交流團作為首個香港團體，受邀參觀中國首個商業火箭發射場，感受中國航天為文昌這座小城帶來的新動力。



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《香港》海南創科青年交流團作為首個香港團體，於12月15日參觀了中國首個商業航天發射場。目前，該發射場正在作最後收尾衝刺，計劃於2023年年底完成硬體建設，2024年實現常態化發射。

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「真的特別震撼，尤其是剛剛介紹可以在二十秒之內噴出500噸水，感到非常神奇，現在科技發展真的好快可以做到這樣。」來自萬鈞伯裘書院中五的孔越鋒看到正在建設的發射場，向記者激動表示，自己從小的心願便是成為航天員，惟遺憾自己太瘦達不到航天員標準，不過亦希望可以成為航天工程師，或者做相關的工作，盡可能地接觸航天事業。

萬鈞伯裘書院副校長張敬才亦表示，希望通過參觀火箭發射基地和超算中心，鼓勵同學們實現夢想，多多接觸航天科技。

已是中國四大火箭發射中心之一的文昌，再次新建商業航天發射場，將會帶動火箭產業鏈向文昌集聚。尤其過去火箭在其他地方生產，組裝後運到文昌發射，未來將會變成在文昌組裝、出廠、發射。商業航天發射場建設完成以後，在可預見的未來兩三年，每年可能會發射四、五十次，相當於每星期都有一次發射。

常態化發射需要背後有各項穩定因素的支撐。當日，在高溫天氣下參觀的同學們向現場工程師提問，「天氣是否會影響發射？」對此，基地工程師讚鳴遠中學同學的提問「非常專業」，他表示天氣的確會影響發射，因此在發射基地設有小型氣象站，可以保證時刻監控天氣並根據變化做出應對。

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隨著中國民眾對航天的關注，亦帶動相關產業旅遊熱潮。每逢文昌發射都會吸引數萬遊客，少則5萬人，最多的一次達到18萬人。商業航天發射中心的建設完工，常態化發射，不僅是中國「飛天夢」的實現，也將為文昌這座小城帶來新的機遇與變化。