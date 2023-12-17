甘肅公立醫院拖欠15個月績效工資　官方承認有資金困難：實屬無奈

撰文：朱加樟
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內地地方財政問題近年引起關注，《澎湃新聞》16日報道指，有網友投訴甘肅平涼市涇川縣中醫院拖欠職工15個月績效工資等問題。官方承認醫院負債率逐年增加，因資金困難，工資推遲一月發放，拖欠15個月績效工資實屬無奈之舉。

涇川縣中醫院。（網絡圖片）

報道指，前述網友通過官方的人民網領導留言板反映，涇川縣中醫院拖欠職工工資，績效15個月未發還在繼續，臨聘人員每月僅1000多元（人民幣，下同）的工資，基本生活無法得到保障。

涇川縣委辦公室回覆稱，該醫院屬財政差額撥款單位，近年來，由於政策性支出增長較快，財政補助不足，醫院負債率逐年增加，因醫院資金困難，工資推遲一月發放，拖欠15個月績效工資實屬無奈之舉。

在12月15日的最新答覆中，涇川縣委辦公室又解釋，近年來，受疫情等因素影響，醫院收入銳減，財政補助不足，單位正常運轉困難，職工基本工資按照出勤情況發放，現已發放至11月份。

涇川縣委辦公室稱，12月12日，醫院為全院職工發放了2023年3月份績效工資，近期，將核算發放2023年4月份績效工資。另外，醫院正在結合醫院實際修訂臨聘人員薪酬調整方案，計劃於2024年1月起開始執行。下一步，縣衛健局將督促醫院積極拓展診療項目，努力增加業務收入，儘快補發拖欠績效。

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