涉販賣出生證明　廣西醫院責任人被採取刑事強制措施

近日有網民爆料，湖北襄陽、廣西南寧等地有醫院涉嫌販賣出生證明等。中新網12日（周日）報道，其中涉事的南寧城和醫院婦產科已停業整頓，醫院相關責任人已被採取刑事強制措施。



南寧城和醫院。（微博）

報道引述廣西南寧市衛生健康委員會指，經當地衛健、公安等部門聯合調查，涉事醫院為南寧城和醫院，調查取證等有關工作正在進一步開展中。南寧市衛生健康委員會表示，對存在違法違規行為的醫療機構將堅決依法處置，對違法違規人員依法處理，絕不姑息。

據公開資料顯示，南寧城和醫院是集醫療、科研、教學、預防、保健為一體的現代化大型二級綜合醫院。

據早前報道，11月6日，舉報的網民「上官正義」發文稱，湖北襄陽健橋醫院葉姓院長勾結多地中介團夥，利用抖音平台公開發布辦理出生證信息，物色客戶。

上官正義還表示：「目前這類中介還非常多，仍長期公開活躍於在抖音平台，勾結醫院販賣出生證（含第七版）的不止湖北這一家醫院，還有廣西南寧等地醫院等。」

襄陽市人民政府12日發布通報，包括襄陽健橋醫院院長葉某芝在內的6名疑犯已被檢察機關批准逮捕，公安機關另對4名疑犯依法刑事拘留，相關調查偵辦工作正在加緊進行。