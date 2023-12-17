國家防災減災救災委：加強對地鐵、易結冰等隱患路段排查

據應急管理部消息，12月17日，國家防災減災救災委員會向各地減災委員會和各有關部門發出通知，要求深入貫徹落實習近平總書記對低溫雨雪冰凍災害防範應對工作的重要指示精神，清醒認識當前防災救災工作面臨的嚴峻形勢，強化底線思維、極限思維，抓細抓實低溫雨雪冰凍災害防範應對各項措施，全力做好各類突發險情應對處置，確保人民群眾安全溫暖過冬。



通知要求，要壓實責任、細化防範措施，各地區、各有關部門和單位要立即行動起來，進一步健全完善低溫雨雪冰凍災害應急指揮體系，把責任措施落實到災害防範應對全過程、各層級、各崗位，各級領導幹部要主動靠前指揮、跟蹤督辦，及時應對處置突發險情災情，全力做好「保安全、保暢通、保供電、保民生、保穩定」各項工作。要密切監測、強化預警研判，加密監測預報，動態評估低溫雨雪冰凍風險形勢，多渠道、高密度發布降雪、寒潮、道路結冰等預警信息，組織相關部門聯合會商，健全多部門應急聯動機制，適時啟動應急響應，針對性進行安排部署，形成防範應對工作合力。要多措應對、強化交通保暢，根據低溫雨雪冰凍天氣形勢，及時啟動惡劣天氣應急預案，提前預置掃雪除冰設備和融雪劑、防滑料等搶險物資，加大對重點路段的巡邏管控力度，加強對地鐵、立交橋、下穿隧道、易結冰易發生事故等隱患路段的排查，有效防範事故發生。

通知強調，要及時響應、強化電力保供，加強電網運行監控，提前落實設備防凍、防潮運維保障措施，做好搶修隊伍、除融冰設備的預置，確保險情一旦發生就近投入搶險救援，同時提前做好電煤預儲工作，確保關鍵時期火電廠正常發電。要安全保供、強化能源保障，抓好能源安全增產增供，健全煤炭、天然氣、電力、成品油等各種能源互補互保的應急調度機制，密切監測寒潮嚴重影響地區電力、煤炭、天然氣等供應情況，及時開展跨省區能源調度，確保全國能源供需平穩有序。要精心救助、強化民生保供，及時調撥救災款物，針對性開展救災救助工作，密切關注低溫雨雪冰凍期間重要民生商品價格波動和供應情況，加大市場監管力度，嚴厲打擊哄抬價格、囤積居奇等擾亂市場秩序違法行為，同時做實做細冬春救助工作，確保安全溫暖過冬。要積極宣傳、回應社會關切，主動發布低溫雨雪冰凍災害防範應對工作動態，持續開展低溫雨雪冰凍災害防範應對知識的科普宣教，充分發揮基層黨組織戰鬥堡壘作用和廣大黨員幹部先鋒模範作用，有效凝聚廣大幹部群眾團結抗災的強大合力。