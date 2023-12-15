北京昌平線車廂分離　官方公布515人送醫102人骨折　初步調查出爐

北京地鐵昌平線昨日（14日）晚間因車輛故障，致兩節車廂發生分離情況，迫停區間。今日（15日）上午，「北京交通」發布最新通報，指事後共有515人送醫院檢查，其中骨折102人，無人員死亡。當局又公布初步調查結果，顯示事發時後車未能有效制動，造成與前車追尾。



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通報稱，昨晚6時57分，地鐵昌平線西二旗至生命科學園上行區間，兩輛列車發生追尾事故，造成部分乘客受傷。事故發生後，市委市政府主要領導立即趕赴現場，指揮調度，成立現場事故處置領導小組，交通、消防、衛健、公安、應急等部門和屬地政府迅速響應，全力以赴搶險救援，轉運傷員，轉移乘客。

晚間11時許，人員轉運完畢，現場處置工作基本結束，共有515人送醫院檢查，其中骨折102人，無人員死亡。截至今晨6時，423人已離院，25人留觀，67人住院治療。

據初步調查，事故原因為雪天軌滑導致前車信號降級，緊急制動停車，後車因所在區段位於下坡地段，雪天導致列車滑行，未能有效制動，造成與前車追尾。

目前，市政府已成立地鐵昌平線事故調查組，將進一步查清事故原因，評估應急處置工作，深刻吸取事故教訓，嚴肅追究責任，切實抓好整改。

通報最後指：「我們對此次事故給乘客造成的滯留、驚嚇、受傷，表示誠摯的慰問和深深的歉意。我們將全力做好傷員救治和善後工作，將全面排查，認真整改，強化管理，壓實責任，完善極端天氣運行和應急處置預案，確保城市運行安全。」

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據了解，西二旗站是13號線和昌平線的換乘站點，當地有許多互聯網公司入駐，故乘客中包含大量剛剛下班，準備回家的上班族。

據親歷者李宇（化名）憶述，事故發生時，車廂內所有人都順著衝力往前倒，前面的人被後面的人壓著。當時許多乘客都在說「被追尾了！」人群內開始有人發生「哎喲」的聲音，還有人不斷詢問「有人受傷了嗎」，有乘客自發給有需要的人讓座。而李宇更看見一名孕婦被人群壓得腿骨折，起不了身，只能躺在地上等待救援。