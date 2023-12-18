勞榮枝處死　與男友綁架殺害7人手段兇殘　潛逃20年藏身酒吧工作

今日（18日）南昌市中級法院遵照最高人民法院下達的執行死刑命令，對身負7條人命、曾逃亡20年的殺人女魔勞榮枝執行死刑，勞榮枝終年49歲。



勞榮枝及其男友法子英這對情侶殺人犯在90年代惡名遠播，法子英1999年被捕及槍決，勞榮枝則在潛逃20年後落網。



曾在小學教書 20歲戀上有婦之夫走上不歸路

綜合內媒早前報道，勞榮枝在江西九江市成長，早年在師範學校就讀幼師（幼兒教育）專業，畢業後曾在小學任教。有學妹憶述，她長得漂亮，性格溫柔；也有前同事表示，她不太愛說話，也很靦腆。

離開學校一年左右，當時20歲的勞榮枝在其朋友的結婚宴會上，認識了當時30歲的已婚男子法子英。1996年，勞榮枝和法子英離開九江。據法子英交待，那一年他與人打架，便帶上勞榮枝到外地逃避。

法子英、勞榮枝此後的經歷充滿血腥。1996年7月至1999年7月，法子英夥同勞榮枝，以勒索財物爲目的，在南昌、溫州、合肥等地犯案，先後殺害7人。兩人手段兇殘，犯案模式是由勞榮枝色誘目標男子，再聯同法子英將對方綁架及肢解，兩人甚至曾將屍塊放於受害人妻子及2歲多幼女面前，嚇到她們痛哭後再下殺手。

勞榮枝的男友法子英在1999年與公安槍戰後被捕，同年底被槍決。（微博圖片）

1999年，法子英與公安槍戰後被捕，同年底被槍決。勞榮枝潛逃20年後，於2019年年底在廈門落網。

廈門酒吧工作舊照曝光 被稱為「女神雪梨」

勞榮枝落網後，內媒披露勞榮枝於2016年到2017年潛逃期間，曾在位於廈門思明區的「真愛酒吧」兼職「客服」，主要負責陪客人喝酒、推銷介紹酒水、拉攏客源等工作，從中賺取提成。勞榮枝更曾被稱為「女神雪梨」。有當時的同事表示，她化濃妝工作，顯得很嫵媚，十分受歡迎。

酒吧的負責人表示，大家都不知道勞榮枝的真實名字，只知道她的英文名字「Sherry」，中文名字「雪莉」。他認為，勞榮枝經過打扮並不像是40多歲的女人，「大家一直以為是30多歲」 、「說話挺溫柔的，嗲嗲的」、「會化比較濃的妝，顯得很嫵媚」。

勞榮枝案一審庭審現場（點圖放大）：

庭上自認「善良」提出眾籌賠償

在一審公開開庭審理中，勞榮枝在最後陳述階段當庭痛哭懺悔，她承認自己有罪，希望通過眾籌方式給受害人家屬進行賠償。此外，勞榮枝自認「善良」，辯解自己也是「受害人」，並向法庭求情希望得到救贖機會。

勞榮枝還稱，她在外逃亡時和別人相處很好，逃亡20年來，除了炒股、辨別方向不對，從來沒有做過錯事。

殺人割頭顱以作威脅

勞榮枝雖提出上訴，但二審維持原判，其後最高人民法院核准維持第一審對勞榮枝以故意殺人罪判處死刑，剝奪政治權利終身；以搶劫罪判處死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；以綁架罪判處死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，決定執行死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產的刑事裁定。勞榮枝今日（18日）被處決。

其中最高人民法院覆核確認的案情透露更多殘忍細節。例如勞榮枝在合肥將被害人殷某某誘騙至其租住處實施綁架，在勒贖字條上添加威脅性字句，購買用於藏放無辜被害人陸某某屍體的冰櫃，與法子英共同將殷某某關進鋼筋籠內，殺死陸某某並割下頭顱威脅殷某某，並致殷某某死亡。