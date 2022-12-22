殺人女魔勞榮枝家屬狀告政法教授名譽侵權：無端指責　扭曲事實

據《極目新聞》昨日（21日）報道，內地「殺人女魔」勞榮枝家屬慾起訴中國政法大學教授馬皚名譽侵權，稱已向北京互聯網法院提交了訴訟材料。目前顯示案件待審核。



馬皚曾在內地社交平台發布影片，稱勞榮枝可以在精神上控制法子英，並稱「在勞榮枝和法子英關係中，勞榮枝相對主動，法子英相對被動」。勞榮枝家屬認為，這是對勞榮枝的無端指責，道聽途說，沒有任何根據，嚴重扭曲事實；且言論引起網民討論，遭稱不良影響。

勞榮枝家屬的委託律師熊達表示，雖然目前無法得出勞榮枝直接影響法子英的結論，但其與法子英交往後，多次墮胎被毆打受傷，至今尚有一處骨頭凹陷的舊傷，嘴角亦有傷痕。律師稱，任何人包括死刑犯都有名譽權。而馬皚作為具有社會影響力的大學教授，公開發布對案件的評價應該以事實為依據，而非博人眼球，發布道聽途說未經證實的案件材料，甚至主觀臆測任意發揮。

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勞榮枝哥哥稱，對馬皚的起訴與勞榮枝的案件是兩件事，網絡上還有許多關於勞榮枝的不實言論，他們還會繼續起訴其他侵犯勞榮枝名譽權的人。

中國政法大學教授馬皚回應事件，表示暫未收到通知，不知消息真假，若對方起訴則等待法院的傳票。