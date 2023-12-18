搭建網站傳播淫穢影片獲利　山西警搗「黃賭詐」犯罪集團拘捕5人

2022年12月，太原市公安局網安大隊民警發現一個名為「66se」的淫穢色情網站，經過5個月的偵查，警方查清以謝某為首的犯罪集團的工作模式，並掌握其搭建淫穢網站、傳播淫穢影片等犯罪事實，在今年4月拘捕該集團全部犯罪成員，並關閉53個色情網站。



2019年3月，山西某電腦職業技術學校畢業的謝某，利用一款由網民分享、用於搭建正常電影網站的源代碼搭建一個電影網站，在境外以每月500元（人民幣，下同）的費用租用服務器後，他將此電影網站改造為色情網站，取名為「66se」，再從互聯網上自動下載淫穢色情影片，上傳至自己的網站內。

色情網站的盈利點主要在於國外賭博平台、色情直播平台的廣告投放，為了不斷增加網站瀏覽點擊量，謝某不斷持續搭建色情網站，形成了由53個網站組成的「66se」網站站群。

據謝某交代，在網站首頁發布一條廣告的費用是5000元至7000元不等，在播放頁發布廣告的費用是6000至9000元不等。為了招攬客戶投放，謝某還主動放置其他非法廣告鏈接。警方搗破時，共有3個賭博和色情直播平台在其網站上投放共7條廣告，1個月的時間謝某收取廣告費6萬餘元。

警方搜出多個作案工具，包括手機、手提電腦、信用卡等。（央視新聞）

自2019年來，謝某為6個境外賭博網站、色情直播網站投放超過20條廣告，費用通過虛擬幣結算，大部分非法所得已被謝某日常消費揮霍。

為了繼續快速獲取錢財，謝某不斷拓展「業務」範圍，利用互聯網實施多種犯罪。2022年3月開始，謝某做起製作即時通訊軟件的業務，並在往後1年多的時間，製作了近10個即時通訊App，每個軟件收取2.7萬到4萬元不等的費用，共盈利20餘萬元。

2022年12月，謝某與朋友王某吃飯時，與曾經參與過電信詐騙犯罪的閆某相識。之後，謝某主動與王某、閆某聯繫，並召集了同鄉武某、李某，2023年2月15日，開始了電詐之路。

謝某負責租用境外服務器、聯繫「洗錢」集團，王某負責搭建國際版虛假購物網站並進行技術維護，閆某、武某、李某負責偽裝成美女聯繫男性網民，以男女朋友交往為名，利用該虛假購物網站進行詐騙。該犯罪集團共詐騙近5萬元。

專案組逐漸查清該集團的5名犯罪成員，並掌握他們搭建淫穢網站、傳播淫穢影片、為境外賭博網站引流代理、提供黑客攻擊服務、實施電信詐騙的犯罪事實。

山西警方搗破一個利用互聯網實施黃、賭、詐的犯罪集團，拘捕5人。（央視新聞）

2023年4月6日，專案組在太原市尖草坪區某小區一舉拘捕該集團全部犯罪成員。4月7日，53個色情網站全部被警方依法關閉。

近日，由山西太原警方偵辦的利用互聯網傳播淫穢影片、詐騙案開庭審理。檢察機關以傳播淫穢物品牟利罪、詐騙罪向謝某、王某、閆某、武某等人提起公訴，經過庭審，案件將擇期宣判。