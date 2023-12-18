警察男友噓寒問暖竟是冒牌貨？　深圳男詐騙罪成判囚一年

「警察」男友噓寒問暖、關懷備至，更協助自己從騙子手上搶回錢財，未料竟然是個「冒牌貨」？近日，深圳市龍華區人民檢察院披露一宗假扮警察詐騙錢財的案例。



2022年3月，姍姍（化名）在義工活動中遇見李某某，他聲稱自己是警察、單身，還展示穿警服的照片。姍姍非常崇拜警察，一來二去，兩人就確立了戀愛關係。

不過，他們並不能隨時見面，李某某還總以各種理由向姍姍借錢，例如看牙醫、買止痛藥、買防刺服出差去雲南拘捕毒販、抓完犯人沒錢買機票回深圳、在機場櫃台補交燃油附加費和保險，總計近7000元（人民幣，下同）。

2022年9月，姍姍在網上觀看一段「軍人」訓練的影片並點讚留言，影片發布者其後回覆她，聲稱反詐專線96110是該「部隊」和「公安」共同聯合研發，並邀請她一起投資。姍姍對他的專業性深信不疑，於是通過對方提供的超連結在「投資系統」陸續投資6萬餘元。

不久後，反詐專線96110及公安機關聯繫她，警方甚至親自上門找到姍姍，明確告知她遇到詐騙。姍姍想到李某某也是警察，情急之下向他求助，李某某表示會幫忙聯繫網監機關，幫她取回被騙的錢財。

姍姍在網上和詐騙分子不斷周旋，好說歹說提現出5萬餘元，但她擔心騙子知道她銀行卡和密碼，會將卡內餘額轉走。李某某聽聞後，便建議「你把錢都轉給我，我幫你放進銀行安全賬戶，等風頭過去就把錢再還給你」。

姍姍於是先後3次，向李某某轉賬累計5萬元。然而，李某某不久後玩失蹤，不還錢、不回消息、不接電話，姍姍才意識到自己又一次遭詐騙，於是馬上報案。

警方接報調查，發現李某某根本不是警察，他向姍姍展示的警服照片，是他曾經在老家公安機關做聘員時拍攝，他更是已婚人士，育有一個女兒。

龍華區人民檢察院稱，李某某以非法占有為目的，冒充人民警察，採取虛構事實、隱瞞真相的方法，騙取他人財物，數額較大，其行為已構成詐騙罪。李某某通過冒充人民警察的方式實施詐騙，其行為同時構成招搖撞騙罪和詐騙罪，應擇一重罪定罪處罰。經檢察院依法提起公訴，法院以詐騙罪判處李某某有期徒刑一年，並罰款3000元。