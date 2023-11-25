火鍋店拍照打卡洩露這資訊　慘被強制加菜「9990份蝦滑」險失60萬

不少人喜歡用拍照來記錄生活，大陸一名女子和朋友到火鍋店用餐，拍照上傳朋友圈時，卻意外讓桌上的「點餐QR code」入鏡，結果卻遭人惡作劇「強制加菜」，在他們的訂單上點了43萬元人民幣的菜餚。



根據陸媒報道，雲南昆明的一位年輕女子，和朋友在火鍋店聚餐時，隨手拍下照片分享在朋友圈，不過這張照片卻無意間露出了桌上的點餐QR code，過沒多久，就有人利用這個QR code，惡意下單了價值高達43萬元人民幣的菜色，好在店員及時發現並向女子核對，才守住了他們的荷包。

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女子表示，一開始大家都沒有發現異狀，直到一名店員突然拿來了他們沒有點的酒，雙方核對後才發現有誤，原先店員以為是點餐系統出現問題，發現是有人惡意下單，加點2580份魷魚、9990份蝦滑，店員雖然幫他們一行人換了座位，但惡作劇的人沒有因此停止，而是一路點到60多萬元人民幣才停手。

雖然「掃碼點餐」「掃碼付費」提升不少便利性，不過也會造成資料外洩的隱患，因為開啟手機付款碼，被有心人士拍下後盜用的案件層出不窮，民眾在追求方便的同時，也要注意有沒有在無意間給了有心人士犯罪的機會，才能守住自己的錢財。

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