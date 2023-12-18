公安部：十九大以來緝捕在逃境外經濟犯罪嫌疑人5000餘名

《央廣網》今日（18日）報道，全國公安經偵工作座談會12月15日在江蘇蘇州召開。據了解，黨的十九大以來，全國公安機關共破獲各類經濟犯罪案件46.7萬起，挽回直接經濟損失2800餘億元（人民幣，下同），先後從100多個國家和地區緝捕在逃境外經濟犯罪嫌疑人5000餘名，配合中央紀委國家監委抓獲「百名紅通人員」14名。



會議指出，近年來，按照公安部黨委部署要求，全國公安經偵部門全面推進打擊犯罪、防範風險、維護穩定、服務發展各項工作，取得顯著成效，有力維護了經濟秩序、捍衛了國家經濟金融安全。要進一步深化對新時代公安經偵工作的規律性認識，全力在隊伍素質、偵辦攻堅、數據作戰、辦案質效和防範治理等方面實現高水平提升，奮力推進公安經偵工作現代化。

會議強調，要聚焦提升專業戰鬥力、推進經偵工作現代化目標，勇於開拓、積極作為，為全面建設社會主義現代化國家創造安全穩定的經濟社會環境作出積極貢獻。要在提升經偵執法公信力上持續發力，樹牢法治理念、健全執法制度、規範執法行為、加強執法監督，不斷提升公安經偵工作法治化水平。要在鍛造專業化經偵鐵軍上持續發力，堅持嚴管厚愛相結合，不斷加強紀律作風、能力素質建設，全面強化隊伍純潔性、專業性和戰鬥力。