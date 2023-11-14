與親人斷絕聯繫在逃24年　北京市職務犯罪嫌疑人蔡雄厚被緝捕歸案

近日，在北京市紀委監委領導統籌指導及多部門的配合下，成功將在逃24年的職務犯罪嫌疑人蔡雄厚緝捕歸案。



蔡雄厚生於1958年12月，原中旅信實業有限公司董事長、總經理，因涉嫌職務犯罪於1999年外逃。1999年9月，檢察機關對其立案偵查，2000年7月，對其進行全國通緝。監察體制改革後，該案由北京市監委指定順義區監委管轄。

北京市紀委監委通報，蔡雄厚隱瞞身份畏罪潛逃，流竄太原、鄭州、武漢、桂林多地，為躲避追捕入住黑旅館，多次遭遇盜竊只能忍氣吞聲。24年提心吊膽、如履薄冰，長期不能救醫、不敢社交，與親人斷絕一切聯繫，依然逃不過法律的嚴肅懲處。

順義區監委深入調查，並與公安機關合作，最終在湖南省衡陽市發現並鎖定蔡雄厚的藏匿地點。蔡雄厚被捕後表示，最大的願望是去父母墓前磕頭，「在外面最苦的是精神上的惶恐，逃跑沒出路，早點自首才是正道」。

北京市追逃辦負責人表示，北京市全面落實市委、市紀委部署要求，始終保持追逃追贓高壓態勢，堅決打贏反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰，並再次正告在逃腐敗分子認清形勢、放棄幻想，主動投案自首，爭取寬大處理。