中國第五座南極考察站主體工程建設啟動　建成後開展多學科研究

《央視新聞》報道，12月16日，中國第五座南極考察站——羅斯海新站完成主樓首根最高鋼柱吊裝，標誌着新站主體工程建設全面啟動。



據介紹，主樓首根最高鋼柱長度16.5米，一共有六根，是整個主樓核心的結構組成部分，也是中國南極建站史上單次起吊最長的一根構件。主站區域主要分為ABC三個區段，吊裝的鋼結構是最高的B區，B區完成主結構的安裝之後，A區與C區的結構將與其完成合龍，以及後續的建築設施和模塊的安裝。

據悉，羅斯海新站位於南極羅斯海海域的恩克斯堡島，是中國第五座南極考察站，建成後預計可容納80名考察人員，開展大氣環境、海洋基礎環境、生物生態等多圈層、多學科觀測和科學研究。

中國第五座南極考察站主體工程建設全面啟動。（央視新聞）

另據《新華社》消息，當地時間12月18日上午，中國第40次和第39次南極考察長城站越冬隊在長城站完成交接工作。中國第40次南極考察長城站越冬隊於12月11日從上海乘機出發，於15日下午到達位於喬治王島的長城站。站長王建忠介紹，隊員們到達長城站與中國第39次南極考察長城站越冬隊隊員面對面進行交接。正式完成交接後，第40次越冬隊將全面負責長城站的考察工作。