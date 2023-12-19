新加坡暫停部分向中國匯款渠道　中使館籲勿用非銀行渠道

12月18日，新加坡金管局發布聲明，要求本地持牌跨境匯款公司自明年1月1日起3個月內，暫停使用非銀行和非卡渠道向中國境內個人匯款，只能與銀行、銀行卡網絡運營商或持牌金融機構合作。上月底，中國駐新加坡大使館曾表示，有同胞選擇非銀行渠道向國內匯款或找個人換匯，蒙受重大經濟損失。



新加坡金管局表示，此前有報告稱，有個人（主要是在新加坡工作的中國公民）通過新加坡向中國匯款後，資金被執法機構凍結在收款人在中國的銀行賬戶。目前尚不清楚資金被凍結的原因。聲明提到，為降低交易成本，匯款公司通過海外第三方代理而非銀行來完成從新加坡到中國的匯款交易。

上月底，中國駐新加坡大使館曾發布提醒稱，建議在新加坡中國公民通過銀行渠道匯款，切勿選擇匯款公司或個人等其他渠道。官方表示，近日在工作中發現，仍有同胞選擇非銀行渠道向國內匯款或找個人換匯，蒙受重大經濟損失。受害人反映，匯款公司存在出具匯款收據免責條款中英文不一致或匯率明顯異常等情況。使館已指導受害人向新加坡警方、金融管理局等主管部門反映問題線索，積極推動有關案件進展。

而據新加坡媒體《8視界新聞網》報道，18日，眼見戶口持續被凍結，錢還隨時可能被劃扣，上百名通過第三方匯款公司匯款回國的中國人聚集在中國駐新加坡大使館討說法，現場氣氛緊張，其中3名婦女失聲痛哭並向大使館工作人員下跪，警方到場維持秩序。