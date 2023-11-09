內地網紅新加坡辱罵護士警察　被揭無證陪酒　出獄遭遣返禁再入境

29歲內地網紅韓菲紫10月在新加坡辱罵醫院護士、拒絕配合警員錄口供引發爭議，後再被查出在無工作證情況下在新加坡各處當陪酒女侍。據新加坡媒體《聯合早報》報道，韓菲紫被判入獄五周又五天和罰款，她刑滿出獄後，11月8日已被遣返回中國，不得再入境新加坡。



報道指，韓菲紫先於10月3日在公寓辱駡和推搡保安人員，七天後在新加坡中央醫院拒戴口罩，還大罵護士，並對一名男警員爆粗。她事後把自己與女調查員對峙的影片傳到網上，引起網民熱議。

韓菲紫其後被控八罪，包括一項公共滋擾、兩項抵觸防止騷擾法令、三項抵觸私人保安業法令，以及兩項抵觸僱用外來人力法令的罪行。她認罪後，在上月25日被判坐牢五周又五天，以及罰款600元新加坡元（折合約3500港元）。

調查顯示，韓菲紫在7月26日入境新加坡，並在8月11日申請工作證，謊報受聘為KDL Elements私人有限公司的書記。她隔日取得工作證，卻沒到公司上班，反而在本地多處當陪酒女。

由於韓菲紫在上月13日被控後一直被還押，加上在監獄裏表現良好，得以扣減三分一的刑期，因此提早出獄。僱用她為書記的KDL Elements目前正接受調查。